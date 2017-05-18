Александр Невзоров: Русский мир прячет набитые в Донбассе фингалы 18.05.2017, 14:38

Александр Невзоров

Фото: russianlook.com

В результате очередной трепанации черепа России в нем опять обнаружена вата.

Данный факт отраден и сам по себе. Но еще приятнее, что полное замещение мозга хлопковым субстратом никак не мешает всем функциям народного организма. Напротив! Он бодр, продуктивен и задирист. Есть все основания предполагать, что задуманное им свершится. Как мы помним, вата способна на многое, пишет Александр Невзоров для snob.ru.

Конечно, не все так просто. Разжигание третьей мировой — тяжелый труд. Дело в том, что мир несколько отсырел и никак не разгорается. Вот раньше русские дразнилки работали безотказно без всяких «Буков». Не нужен был ни чуркинский тверк в Совбезе ООН, ни братания с тасманийскими или сирийскими людоедами.

Все было проще. Мы помним, что Генштаб Российской империи раскочегарил Первую мировую, потратившись всего лишь на тортик для Гаврило Принципа. Романтичный Гаврило отработал тортик по Фердинанду — и тут же все засверкало.

Народ-богоносец встал с колен, направился куда велено и послушно украсил театр боевых действий тремя миллионами своих трупов. Германская вата тоже не подкачала. Война получилась очень эффектная, но загадочная, так как в суматохе забыли придумать ее смысл и какую-нибудь реальную причину.

Впрочем, под наркозом патриотизма беспричинность войны осталась никем не замеченной. Надышавшись ипритом и могильниками, радостно расклекотался двуглавый.

Кстати, для орла дело кончилось плохо. В результате Лева Бронштейн наварил из него очень интересного супа. Народ-богоносец тут же перековал православные штыки в ложки и встал было в очередь за орлятиной, но случилась новая неприятность. Сладкий дуэт Сталина и Гитлера рассыпался. То ли всплыл тортик, то ли тираны не сошлись усами. В результате два фашизма подрались, хотя им-то делить было вообще нечего.

Тут и выяснилось, что у кино «Мировая война» не одна серия, а несколько. Впрочем, Вторая оказалась настолько естественным продолжением Первой, что измышлением причин никто особо не утруждался. Хватило усов и нехорошего тортика. Но это — редкий случай.

Как правило, убедительную причину для начала войны придумать очень сложно, что доказывает бредовая история про Трою. Но долгое время люди как-то выкручивались. А вот к началу XXI века все традиционные дразнилки и вызовы окончательно устарели. Если сегодня влюбленный Олланд похитит В. И. Матвиенко, то у России все равно не появится повод толкать «Армату» на Париж.

Сирия тоже не годится. Единственное, в чем она нуждается, так это в большой партии кетчупа. Все дело в том, что с кетчупом в Сирии сегодня очень плохо. И это единственное, что мешает сирийским дикарям, наконец, сожрать друг друга. Рано или поздно данный факт станет ясен, поставки наладятся и вопрос решится.

Как мы уже убедились выше, войны неплохо развязывались с помощью террористических фокусов. Но теперь признанным лидером в деле террора является мусульманский мир, а Россия и в этом смысле безнадежно отстала. Навыки утрачены. Потомки Суворова и Берии досовокуплялись «до мышей». Теперь они брызгаются офицерской мочой и насилуют иноземных покемонов прямо в своих айфонах. Что самое прискорбное — размер дырочки для наушников их вполне устраивает.

А вот крупнокалиберные негодяи и провокаторы, увы, практически перевелись.

Итак, как мы видим, «красиво начать» традиционным способом шансов у России практически нет.

Конечно, остается мощный ресурс общественного идиотизма. С виду он в полном порядке. Попы блаженствуют, набор скреп пополнился «Буком». Обновилась и витрина: путем сложнейших манипуляций в Госдуме удалось собрать почти все известные образчики патриотических и религиозных деменций. В подборе парламентариев чувствуется рука опытного специалиста по проблемам развития и экспериментаторский задор.

Володин, конечно, научит депутатов синхронно моргать и даже пользоваться пальцами. Но на большее Кремлю рассчитывать не следует. Дело в том, что любовь депутатов к своему отечеству пронзительна и бескомпромиссна. А это верная примета их отчаянного страха за недвижимость на первой береговой линии в Кашкайше, Марбелье или в каком-нибудь другом милом уголке.

Впрочем, не надо драматизировать. Не все так скверно. Среди избранников есть и нормальные жулики, ловко симулирующие задержку. Их патриотизм не так истеричен, потому что они сумели спрятать недвижимость получше, чем их коллеги. Но это не значит, что при случае они откажутся махнуть голову главы государства на сумочку из новой коллекции Gucci. Конечно, нет. Сумочки превосходны и всегда будут лучшим подарком.

Беспокоиться за главу тоже не следует. Россия и создала полицейское государство специально для того, чтобы такой случай избранникам не представился. Это спасает президента, но не делает Думу опорой в пикантном деле разжигания. И симулянты, и настоящие дементники в равной степени ненадежны. Положиться там не на кого.

Картина, конечно, печальная. Но это, повторяю, витрина.

В массах дело обстоит чуть получше. Бессмертные полки, панфиловцы и прочий культ сталинской армии убедили население в том, что лучшее, на что способны русские, — это война. Пропаганде без всякого труда удалось разбудить самые благородные зоологические позывы. Ничего удивительного. Скромность успехов во всем остальном вынуждает блеснуть хотя бы такими талантами.

Тут, правда, опять немножко не сложилось. Не успев как следует раскачаться, иллюзия русской победоносности треснула на Украине. Жало любительской войны погнулось о железные галушки. Блицкриг сорвался. Сегодня Русский мiр прячет набитые в Донбассе фингалы и неотвратимо перерождается в мелкий уголовный террор.

Мир не поднял брошенную на юго-восток Украины московскую перчатку. Вероятно, в силу ее исключительной антисанитарности.

Украинская затея может тлеть еще долго, но горнило погасло — и в нем ничего не выковалось. Разумеется, пара тысяч россиян приобрела навыки в поджогах, краже ковров, а также узнала новые техники изнасилования. Конечно, всякие знания полезны, но это немножко не то, что требовалось Кремлю.

Соблазн большой войны понятен и простителен. Завоевательные походы остались в прошлом. Грабительские, увы, тоже. Сегодня внешняя война — это лишь универсальный «разводной ключ» для починки своей барахлящей государственности.

По возможности им пользуются все страны и правительства. И это понятно: у власти появляется возможность массово прикопать лишних, без стеснения возвысить нужных и тотально порадовать тупых.

Чаще всего этот комплекс мер работает и продлевает жизнь даже самым кривым режимам. А ядерность возможного конфликта только усиливает его привлекательность, открывая безграничные возможности здорово сэкономить на сносе ларьков у метро.

Россия не исключение. Ее, действительно, опять пора чинить. Но это понятно не только в Кремле. Соответственно, роковой инструментик никто не даст. И дело не только в том, что Западу больше нравится ломаная Россия. Нет. Просто ему известно, что русские способны разворовать всё. И даже конец света. А этот аттракцион, несомненно, заслуживает лучшей участи.