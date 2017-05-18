Один из фигурантов «дела патриотов» Николай Михальков вышел на свободу

Один из фигурантов «дела патриотов» Николай Михальков вышел на свободу1
- 18.05.2017, 15:19
За решеткой продолжают оставаться 17 человек.
Как стало известно правозащитному центру «Весна», руководитель бобруйского клуба «Патриот» Николай Михальков отпущен на свободу.
Напомним, Николай Михальков был задержан 24 марта и первоначально находился в СИЗО КГБ, где ему было официально предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. После он был переведен в СИЗО-1 на Володарского. Он являлся одним из трех фигурантов дела, которым не было предъявлено дополнительное обвинение, связанное с «незаконным вооруженным формированием».
Таким образом, за решеткой остаются 17 фигурантов дела, среди которых 16 лиц, чьи имена связывают с деятельностью бывшей организации «Белый легион», и активист социал-демократической партии Сергей Кунцевич.