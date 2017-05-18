Евгений Афнагель на свободе: «Чем больше сжимают пружину - тем больнее она ударит» 2 18.05.2017, 18:15

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Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель вышел на свободу.

Политик отбыл 15 суток ареста за участие в акции, которая прошла 1 мая в центре Минска.

Евгения Афнагеля задержали вечером 3 мая во дворе собственного дома, когда он вышел выгулять собаку. «Вышел в шортах во двор, без майки. Из кустов выбежали три сотрудника ОМОНа, скрутили, не дали даже одеться и увезли», - рассказал координатор «Европейской Беларуси» сайту Charter97.org сразу после освобождения из тюрьмы на Окрестина.

На условия содержания Евгений Афнагель не жалуется, хотя камера, где он сидел, была переполнена — особенно 9-10 мая, когда милиция «чистила» город от бомжей.

«Учитывая, что у нас в стране 20 политзаключенных и этим людям угрожают реальные сроки, жаловаться на 15 суток не хочу. У патритов более сложная ситуация и надо бороться за их освобождение», - сказал активист.

Афнагель считает, что сейчас оппозиция должна продолжать борьбу.

«Чем больше арестов — тем быстрее введут санкции против режима, чем больше сжимают пружину — тем больнее она ударит. Все идет нормально, борьба продолжается», - уверен политик.