Афера под названием «Дай Коле выспаться» 37 Ирина Халип

19.05.2017, 8:54

Во что нам обойдется очередной бредовый приказ Лукашенко.

Третий год подряд по утрам я провожаю сына в школу к восьми утра. Иногда мы приходим пораньше, и сначала я удивлялась тому, что в 7.30-7.40 в классе уже полно детей. По крайней мере, полкласса. Классный руководитель еще в первом классе объяснила: многие родители работают с восьми утра, вот и привозят детей раньше.

И таких родителей – в каждом классе не меньше половины. Да и те, которые работают с девяти, часто добираются от школы, куда отвозят или отводят ребенка, на другой конец города, так что дорога занимает почти час. А теперь давайте займемся нехитрыми подсчетами.

В Беларуси около миллиона школьников (982 тысячи). Из них более трети – младшеклассники, которые сами в школу не доберутся. Выходит, больше трехсот тысяч белорусских семей в следующем году станут жертвами «закона Коли Лукашенко».

Вот только сам Коля Лукашенко тут совершенно ни при чем. Если бы проблема была именно в том, что мальчик не высыпается (по крайней мере, так утверждает его папаша), то ее бы решили в течение пяти минут. В отдельно взятой школе, которую иногда, говорят, Коля все же посещает, чтобы учителя не расслаблялись, расписание перекроили бы именно так, как ему удобно. И уроки начинали бы хоть в полдень, хоть в полночь, и сократили бы их минут до двадцати, чтобы детей не перегружать, и каникулы внеплановые на время китайских челночных рейсов сына с папашей объявляли.

Но Коля, его утренняя заспанность и дневная загруженность вовсе не волнуют его отца. Дело в другом: старший Лукашенко нашел повод в очередной раз продемонстрировать всем, кто тут хозяин, и макнуть весь народ мордой в дерьмо. А вот вам всем – за то, что тунеядский закон не одобрили, за то, что по площадям шатались, за «баста!», за недовольство, за проснувшуюся наконец «бытовую» смелость, за то, что преодолели страх, за новые лица на митингах. За ваш издевательский смех, в конце концов. Получите, граждане, вместе со своими детьми. Скоро тунеядский закон будете вспоминать, как милое безвредное приключение.

Коммунистическое министерство образования, мгновенно разослав приказы (наверняка «капслоком» и с восклицательными знаками), тут же попыталось отмазаться: мол, те, у кого рабочий день начинается рано, могут спокойно привозить детей в школу. С восьми утра при начале уроков в девять там уже будут работать педагоги. Сидеть вместе с детьми в ожидании звонка. Или, как предположили в министерстве, делать зарядку.

Невыспавшимся детям, чьим полноценным сном так озаботился один плешивый папаша, оказывается, следует приезжать в школу за час до звонка – и делать зарядку. Это значит, что у них, во-первых, все равно нет шансов выспаться, а во-вторых, школьный день удлинится по крайней мере на час. Можно добавить в-третьих и в-четвертых: их, ранних, а заодно их родителей, возненавидят учителя, чей рабочий день тоже увеличится на час; время на выполнение домашнего задания, соответственно, на час уменьшится. Зато журнал «Юный спасатель», живущий за счет принудительной школьной подписки, может торжествовать: у него наконец появятся темы. Например, «как не сжечь квартиру, когда в полусонном состоянии после изменения расписания идешь к плите». Или – «как удержаться и не спалить школу, которая окончательно превратилась в личного врага».

А еще дров в огонь подбросят спортивные и музыкальные школы, кружки и языковые курсы, платные секции и студии - им тоже придется перекраивать график своей работы, менять режим занятий, путаться в новых цифрах и датах. То есть не триста тысяч семей, а гораздо больше – в сущности, все белорусы, потому что в каждой семье есть если не дети, то внуки школьного возраста, - окажутся втянуты в аферу под официальным названием «дай Коле выспаться» (название де-факто – «нагадить всем, да побольше»). И, кстати, еще никто не пробовал подсчитать экономические убытки от новой аферы?.. А не мешало бы.

Теперь всевозможные управления образования во главе с министерством выкопали из архивов постановление минздрава от 2012 года о санитарных правилах и нормах для школ. Они вспомнили, что тот СанПиН предписывал начинать уроки в школах не раньше восьми утра, а курсивом еще было написано: оптимальное время начала занятий – 9 часов утра. И ухватились за этот курсив. Как всегда, шерочка с машерочкой: наробраз и минздрав. Две самых лизоблюдских конторы страны. Если где-то еще пытаются втихую саботировать бредни Лукашенко, то шерочка с машерочкой всегда реагируют на каждый его чих. Но в таком случае признайтесь честно, дорогие минздрав с наробразом: как вы вообще выжили, если пять лет находились в глубоком запое и не помнили, что в ваших бумажках 2012 года написано? Сколько литров «бырла» вы за это время выжрали, если только сейчас вдруг протрезвели и сообразили, что у вас есть нужная бумажка? И если вдруг на секундочку предположить, что в ней написана правда, какого черта вы долгие годы издевались над детьми, заставляя их учиться в «неоптимальное» время? И, наконец, где вы были с вашими «санпинами», отправляя 13-летнюю молоднечненскую школьницу на сельхозработы, с которых она не вернулась?

Хотя нет, лучше не отвечайте. В вашем положении проще всего будет прикинуться ветошью, схорониться в углу и навеки заткнуться, чтобы никто никогда о вас не вспомнил.

Ирина Халип, специально для Charter97.org