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Первомай Марины Адамович оценили в $230

  • 19.05.2017, 12:07
  • 3,003
Марина Адамович
Фото: charter97.org

Супругу одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса оштрафовали на 20 базовых величин.

В суде Московского района Минска в 10 часов утра началось рассмотрение административного дела супруги Николая Статкевича Марины Адамович, которую также обвиняют в «участии в несанкционированном массовом мероприятии» на Октябрьской площади 1 мая. Дело рассматривал судья Дмитрий Астапенко. Об этом Charter97.org сообщил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

После короткого «рассмотрения дела» судья признал Марину Адамович «виновной» и назначил штраф размером в 20 базовых величин (460 рублей).


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