закрыть
19 мая 2017, пятница, 13:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Velcom закрывает несколько пакетов мобильного интернета

  • 19.05.2017, 13:46

Оператор с 1 июня прекратит обслуживать архивные тарифы.

Такие как «velcom WAP», «velcom WEB», «velcom WEB PLUS», «пакет 25», «пакет 250» и «пакет 500».

Те, кто пользуется этими пакетами, могут сами изменить их на любой актуальный, воспользовавшись USSD-запросом *135*1#, Интернет-службой сервиса абонента, набрав 411-2-1-2 или в центрах продаж и обслуживания компании (при себе нужно иметь паспорт), сообщает пресс-служба компании.

Вышеперечисленные тарифы мобильного интернета с июня будут автоматически заменены на актуальные, сопоставимые по цене с архивными пакетами абонентов.

Подробнее ознакомиться с актуальными тарифами можно на сайте компании или по телефону справочной службы.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси