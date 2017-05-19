Velcom закрывает несколько пакетов мобильного интернета 19.05.2017, 13:46

Оператор с 1 июня прекратит обслуживать архивные тарифы.

Такие как «velcom WAP», «velcom WEB», «velcom WEB PLUS», «пакет 25», «пакет 250» и «пакет 500».

Те, кто пользуется этими пакетами, могут сами изменить их на любой актуальный, воспользовавшись USSD-запросом *135*1#, Интернет-службой сервиса абонента, набрав 411-2-1-2 или в центрах продаж и обслуживания компании (при себе нужно иметь паспорт), сообщает пресс-служба компании.

Вышеперечисленные тарифы мобильного интернета с июня будут автоматически заменены на актуальные, сопоставимые по цене с архивными пакетами абонентов.

Подробнее ознакомиться с актуальными тарифами можно на сайте компании или по телефону справочной службы.