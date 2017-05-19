Марина Адамович: Протестная весна перерастет в протестную осень 3 19.05.2017, 13:57

4,676

Марина Адамович

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусов вывел на улицы экономический кризис, справиться с которым власть не может.

Об этом в интервью Charter97.org заявила супруга одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович.

- Сегодня суд Московского района Минска оштрафовал вас на 460 рублей за празднование Первомая на Октябрьской площади. Как вы прокомментируете решение суда?

- Сегодня уже никто в Беларуси всерьез не оценивает эти «суды». Это просто абсурд, когда человек пользуется своим законным правом, подкрепленным международными договорами нашей страны, а его за это судят со всеми «декорациями законности»: с написанными под копирку протоколами, где говорится, что я «обсуждала ухудшение социального положения трудящихся». И если одним за это дают 15 суток, а другим штраф в 20 базовых величин, то это только подчеркивает абсурдность всей судебной системы.

Неприятнее всего меня впечатлило то, что после моего требования вести процесс по-белорусски судья отказался это сделать, а лишь «снисходительно позволил» отвечать по-белорусски мне. Это нарушение моих конституционных прав, но в то же время это симптоматично для нашей власти.

- Акция 1 мая в Минска стала своего рода подведением итогов «Белорусской весны-2017». Как с позиции сегодняшнего дня оцениваете весенние протесты в Беларуси?

- Я надеюсь, что протестная весна 2017 года перерастет в протестную осень. Этой весной произошли уникальные для Беларуси за последние 23 года события: регионы буквально восстали против действующей власти и выявили свою волю к переменам даже активней, чем столица. Белорусов вывел на улицы экономический кризис, справиться с которым власть не может.

Как говорится, вода камень точит. Весеннее протесты стали далеко не маленькой каплей, которая основательно подточила фундамент власти и приблизила Беларусь к переменам.