Пойманного за рулем пьяного начальника РОВД уволили из органов 9 19.05.2017, 19:25

Фото: «Медиа-Полесье»

Начальника Столинского РОВД уволили из органов, оштрафовали и лишили водительского удостоверения на три года.

Об этом tut.by сообщили в УВД Брестского облисполкома.

— Управление собственной безопасности закончило проверку в отношении Вячеслава Филипчика. По ее итогам, принято решение об увольнении этого сотрудника из органов внутренних дел, — сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Также бывшего начальника Столинского РОВД оштрафовали на 50 базовых величин — 1150 рублей — по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения — наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин). Помимо этого, на три года он лишен водительских прав.

Напомним, начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика задержали в деревне Галево Пинского района сотрудники ГАИ и главного управления собственной безопасности МВД. 42-летний подполковник милиции Филипчик на момент задержания находился в отпуске. Ехал он в гражданской одежде на Land Rover жены. В 2015 году стал начальником Столинского райотдела милиции.

Также 6 мая в Столинском районе задержали еще одного милиционера, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина также оказался сотрудником РОВД Столинского района. По этому факту пока проводится проверка.