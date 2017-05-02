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В Бресте осудили участников акции белых листов

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  • 2.05.2017, 19:23
Фото: svaboda.org

За чистые листы бумаги людям выписывали штрафы и отправляли на сутки.

В Бресте судили людей, которые 1 мая на улице держали чистые листы бумаги. Они были задержаны.

Как информирует «Радио Свобода», 2 мая судья Олег Миронюк отправил за несанкционированную акцию на 10 суток за решетку Владимира Козловского.

Алексей Сомойлюк был оштрафован на 345 рублей, Инга Абрамова — на 230 рублей.

Суды над Александром Кабановым и Дмитрием Горбуновым перенесли на среду (они заявили ходатайства об адвокате). Их также обвиняют в участии в несанкционированной акции.

Напомним, 1 мая около кинотеатра «Беларусь» в Бресте было задержано несколько человек. Они участвовали в акции «чистых листов».


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