Власти пляшут «Крыжачок» вокруг бензоколонки 10 21.05.2017, 9:25

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О безграмотности властей Беларуси можно сочинять анекдоты.

О том, что стоит за регулярными повышениями цены бензина на 1 копейку, в интервью Charter97.org рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- Вот уже два месяца всякий раз перед выходными приходится ловить себя на мысли, что завтра, возможно, опять придется ставить новость о подорожании бензина на 1 копейку. Почему это происходит?

- Мы наблюдаем совершенно новый феномен, который получит потом название: белорусский «Крыжачок».

Нигде в мире ни одна серьезная компания, которая торгует нефтью, не отважилась так пугать потребителей. Наше нефтяное лобби во главе с самыми богатыми людьми Беларуси посчитало, что мало зарабатывает на бензине.

Потому пару месяц назад провели заседание у Лукашенко и кто-то из правительства (наверное, первые лица) предложил повысить цены на бензин – чтобы у директоров НПЗ и у всех, кто торгует бензином, было больше «Мерседесов». Естественно, что Лукашенко на видеокамеру раскричался, что «не позволит повышать». В общем, на том совещании все «заткнулись».

Но желании нефтяной мафии зарабатывать на всем, пусть хоть на копейку, неистребимо. Поэтому цены на бензин решили поднимать по копейке. Это до какой мелочности надо было опуститься – чтобы по копейке обирать народ!

Посчитали: если бензин стоит рубль, то до инфляционного показателя этого года (8%), надо добрать 8 копеек, увеличив на столько цену на бензин. Вообще надо сказать, что образование нашего нефтяного лобби остановилось на третьем классе, потому вычисления у них самые примитивные. Они подумали: а если повышать каждый месяц на копейку – то это уже 12 копеек в год, это выгоднее, чем восемь!

Я считаю, что придуманная ими схема – это форма ценового идиотизма. Это метод, который вообще недостоин образованных представителей бизнеса. Об этом пора сочинять анекдоты, новеллы, можно даже роман написать. Он может называться «Экономика за копейку» или «Первоначальное накопление капитала: копеечный вариант».

Любой экономист скажет им: ребята, вы вообще не образованы и вытворяете какие-то выкрунтасы.

- В самом начале вы назвали эти «выкрунтасы» новым белорусским «Крыжачком». Почему именно так?

- Власти пляшут «Крыжачок» вокруг бензоколонки. Понимаете: вся производственная активность сводится не к тому, чтобы снизить издержки, получать более качественный бензин и дизельное топливо – они встали и взялись за руки возле бензоколонок и танцуют от радости.

По большому счету Беларуси надо всего лишь 7 миллионов тонн нефти в год. А остальное – это просто деньги для нефтяной мафии. Это деньги для поддержания «авторитета» государственной власти, которая не понимает, что нефтяная эра уже закачивается. Все! Нефтегазовая цивилизация уходит в прошлое.

Ребята, сейчас главное – это не ваша нефть. Главное – это человеческий капитал.

- Вы постоянно упоминаете термин «нефтяная мафия», а также с иронией рассказали, как Лукашенко на «камеры» якобы приструнил ее на совещании. Но ведь вряд ли она действует без его ведома – при такой армии контролеров и спецслужб…

- Конечно, на совещании Лукашенко вроде бы «накричал» на них. Я не хочу разбираться в схватках китайского тигра и японского дракона, но если уже опустились до того, чтобы по одной копейке собирать – значит, что-то там наверху «сломалось». Это я называю «копеечный ответ на вызовы современности». Не хочу фантазировать, но все это похоже на то, что Александр Григорьевич предложил им потом: вы только незаметно это делайте. Он мог предложить и по полкопейки цену повышать.