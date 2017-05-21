Политзаключеного Cергея Кунцевича пытали электрическим током 14 21.05.2017, 12:20

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Серей Кунцевич

Об этом стало известно лидеру БНК Николаю Статкевичу.

В интервью Charter97.org лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич рассказал:

- Руководитель Минской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и один из представителей Белорусского Национального Конгресса в Минске Сергей Кунцевич был арестован КГБ накануне Дня Воли 25 марта. Его арестовали, потому что Сергей помогал мне оставаться на свободе, чтобы я мог принять участие в акции в День Воли. Он эвакуировал меня от станции метро, чтобы я мог оторваться от «наружки». Сергея каким-то образом вычислили, возможно, видеокамеры были у метро и на остановке, где я садился в машину.

Сергей таке отвечал за звукоусилительную технику для акции. Он поставил свою машину возле Академии Наук, где находилась аппаратура. Потом по СТВ показали фильм о том, что якобы из этой машины достали «коктейли Молотова». Но одновременно появилась информация о том, как эти же бутылки доставали из микроавтобуса синего цвета без номеров. То есть на лицо явная грубая провокация. Но тем не менее Сергей остается в тюрьме: вначале его держали в СИЗО КГБ, сейчас — в СИЗО МВД. Ему предъявили обвинение в «подготовке массовых беспорядков».

Сейчас мы получили от него информацию. У меня нет сомнений, что эта информация именно от него. При необходимости мы можем это легко доказать. Я приведу несколько цитат.

Начальные слова: «Диктатура держится на жестокости и страхе. Чем ниже экономика, тем больше будет жестокости. Люди, прекращайте бояться!».

Дальше цитирую: «Производились пытки электрошокером, хотели узнать, где Николай».

Сергей сообщает, что находится в полной изоляции. Я сам ему писал много раз, но письма к нему не пропускают. Он не знает, что провокация против него раскрыта, он пишет, что бутылки подкинуло КГБ у Академии Наук. В знак протеста он держал трехсуточную голодовку.

- Николай, как вы прокомментируете эту шокирующую информацию?

- Конечно, шокирует эта информация о пытках. Зная Сергея Кунцевича, я полностью ему доверяю. Эта политика «либерализации» пришла к такому концу. Да, политиков в Беларуси похищали, убивали, пытали другими способами в СИЗО КГБ в 2010 году, но чтобы вот так в открытую уже до методов гестапо — пытать электрическим током человека...

Мы к этому пришли. В том числе благодаря «добрым» политикам на Западе, которые решили, что здесь «либерализация» и развязали руки белорусскому режиму, поселив в него чувство безнаказанности.

Представьте, что сейчас происходит с теми молодыми людьми по «делу патриотов», которые до сих пор находятся в СИЗО КГБ и которых пытаются подписать под статью, что они создавали «военное формирование»?!

Белорусский Национальный Конгресс и «Народная Грамада» сделают все возможное, чтобы защитить этих людей.