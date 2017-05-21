Как девушка из Слуцка за три дня придумала Бонстиков 10 21.05.2017, 15:47

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Недавняя выпускница Академии искусств всколыхнула всю Беларусь.

Дизайнер из Слуцка Елена Леонович нарисовала эскизы, по которым создавали объемные модели Бонстиков. Девушка рассказала молодежному проекту «Кур’ера», как придумала героев, получились ли они точно такие, как на ее рисунках, и почему ей приходится покупать Бонстиков в магазине.

«Бонстики» — это маленькие резиновые игрушки — инопланетные пришельцы с «липучками», которые выдают покупателям в сети супермаркетов «Евроопт» за каждые 15 рублей в чеке. Для коллекционирования Бонстиков выпущены специальные альбомы, а также настольная игра.

Как появились Бонстики

Над проектом по созданию игрушек-липучек работало около 20 человек, и среди них — 27-летняя случчанка Елена Леонович. Она окончила СШ № 12 и детскую художественную школу Слуцка, а потом поступила в Академию искусств.

«Просто туда поступали ребята из художественной школы, и я пошла на факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства, на специальность по графическому дизайну», — рассказывает Елена.

На защиту дипломной работы Елены пришел будущий работодатель и предложил работать у него, так девушка и осталась в столице. В Минске у нее много друзей и родная сестра с семьей. Теперь родители к своим дочерям приезжают чаще, чем сами девушки в родной город.

Елена два года трудилась графическим дизайнером по распределению, потом работала в компании по разработке компьютерных игр. Когда попала под сокращение, стала дизайнером-фрилансером. Работу с Бонстиками ей посоветовала бывшая коллега. Лена в то время сидела дома, поэтому и согласилась подработать.

«Коллега устроилась в компанию «Евроторг». Когда у них зашла речь о поиске нового дизайнера для проекта, она предложила меня. Арт-директор рассказал мне свою идею, и в тот же вечер я нарисовала первый вариант игрушки. Начальству понравилось, и мы начали работать. Буквально за три дня родилась первая коллекция, а через какое-то время — следующая, на которую тоже ушло около трех дней», — рассказывает Елена.

«Я люблю мультяшный стиль. Аналогичные игрушки есть и в России, и в Украине, а вот у нас такого еще не было, — вспоминает случчанка. — Я о таких игрушках раньше не знала, мне открыли целый мир. Перед началом работы пришлось сделать небольшое маркетинговое исследование, чтобы видеть, что уже было, и создать что-то лучшее».

Первая коллекция Бонстиков появилась 13 февраля, а вторая — 15 мая. По мнению случчанки, игрушки получились милые и яркие. Однако в компании решили, что первой выйдет вторая коллекция, которую нарисовала дизайнер. А самую первую оставили на потом, потому что она меньше похожа на все, что есть в странах СНГ. «В ней больше моего творчества, фантазии и форм», — признается девушка.

Эскизы или «скетчи» рисовала Елена одна, а уже 3D-модели лепил другой дизайнер. «Моего мнения не спрашивали, когда лепили форму. Я могу сказать, что они придерживались скетчей, но плоская картинка и объемный персонаж — разные вещи. Но персонажи получились такие же, как на эскизах. Имена игрушкам и их истории потом придумали другие ребята в команде».

С десяток Бонстиков, которые нарисовала Елена, не попали в коллекцию (в ней 24 игрушки). Они сохранились у девушки в рабочих файлах.

«Самый мой любимый — Желтопуз. Он был самый первый, после которого со мной решили работать», — говорит девушка.

Коллекцию Бонстиков собирала сама

«Люди часто думают, что мне подарили коллекцию Бонстиков. К сожалению, у меня не было к ним доступа. Мне пришлось, как и всем людям, собирать игрушки, делая покупки в магазине. Благо, рядом с домом есть целых два, часто туда захожу за покупками. Когда 15 мая получила первую игрушку из новой коллекции, тоже радовалась, как ребенок, — смеется Елена. — Я собираю Бонстики, чтобы потом играть с племянниками, когда они подрастут. Сейчас еще маленькие».

Коллеги Елены тоже «подсели» на Бонстиков. Девушке пишут с прежней работы, что собирают коллекцию. «Мне очень приятно, когда друзья присылают фото с прилепленными к монитору Бонстиками. А еще на улице я встретила байкера, у которого на шлеме эти игрушки были прилеплены ирокезом. Оказалось, его мама работает в «Евроопте», и он гордо разъезжал в шлеме с Бонстиками. Приятно, что они нравятся и взрослым, и детям. Но все же игрушки создавались для деток», — говорит дизайнер.

Как только в городах появились постеры с Бонстиками, мама мне постоянно звонила и говорила: «Ой, по всему городу висят. Я горжусь тобой».

Елена объясняет популярность Бонстиков рекламой и акциями, которые проводит «Евроторг». «И есть еще страсть человеческая к собирательству — это как синдром незавершенности. Если есть что собирать, всегда хочется, чтобы у тебя на руках оказалась полная коллекция», — предполагает девушка.

«Мне люди в соцсетях до сих пор продолжают писать: „О, правда это ты?“ А как только в городах появились постеры с Бонстиками, мама мне постоянно звонила и говорила: «Ой, по всему городу висят. Я горжусь тобой». А вот хозяйка моей съемной квартиры недовольна. Говорит, что эти игрушки страшные. Сколько людей — столько мнений», — говорит Елена. Например, Ленина подруга, узнав, кто придумал Бонстиков, теперь «покупает совершенно ненужные вещи, чтобы за них получать игрушки».

Что после Бонстиков

Девушка планирует создать онлайн-портфолио и выложить эскизы Бонстиков, которые были не востребованы. «Поскольку очередная коллекция уже вышла, я имею право выложить их в интернет, — говорит Елена. — В своем инстаграме я начала ставить хэштэги — #matherofbonsticks #мать_бонстиков #бонстамать #матерьбонстиков #бонстамама. А назвал меня так арт-директор проекта: «Вы же матерь бонстиков! Вы же должны что-то сделать еще!»

Теперь Елене хотелось бы поучаствовать в создании мультфильмов, научиться анимировать и развиваться в этой области. «Хочу свой целый мир придумать, населить его своими персонажами», — говорит случчанка.