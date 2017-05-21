Единоросска предложила переименовать Барнаул в Путинград или Путинберг 29 21.05.2017, 16:30

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Владимир Путин

Марина Чаузова считает президента РФ «лидером всего мира».

Одна из участников праймериз «Единой России», проводящихся в преддверии выборов барнаульской городской Думы, Марина Чаузова предложила переименовать Барнаул в Путинберг или Путинград, передает «Дождь».

Ведущий поинтересовался, как это предложение относится к коммунальному хозяйству — основной теме встречи. Чаузова сказала, что как только город будет переименован, все «сразу эффективным станет». «У нас есть лидер в России несменный. Он даже лидер не только России, но и всего мира», — объяснила она свое предложение.

Чаузова зарегистрировалась кандидатом на праймериз 25 апреля, заверив оргкомитет партии «Единая Россия», что «на сей раз все серьезно». Выборы в Алтайском крае пройдут в начале сентября 2017 года.