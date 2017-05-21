В Мозыре рыбаки вышли с удочками на протест 6 21.05.2017, 18:42

Фото с сайта nn.by

Рыбаки протестую против намерений властей сдать Припять в аренду.

Районная власть намерена отдать в аренду участок реки Припять, протяженностью в 91 километр. И 22 мая в Мозырском райисполкоме состоится аукцион по определению арендатора. Накануне аукциона местные рыбаки решили выразить протест против намерений власти, пишет nn.by.

В эти выходные закончился период запрета на большинство способов ловли рыбы. Эта дата считается открытием рыболовного сезона. Но в этом году в Мозыре рыбаки решили совместить открытие сезона с протестом против аренды реки.

На берег Припяти напротив главной площади Мозыря вышли любители рыбной ловли, на спинах у которых были наклейки «Против аренды реки Припять».

Фото с сайта nn.by

- Власти утверждают, что путем аренды они хотят дать Припяти хозяина, с которого можно будет спросить за состояние реки, ее берегов. Но мы все хорошо видим, что и арендованный сейчас участок в Петриковском районе, и раньше, когда мозырьский участок был в аренде у предприятия «Нижне-Припятское», не соответствуют тем обещаниям, которые мы слышим от представителей государства. Никаких результатов нет и не было. Мусор убирали разные добровольцы во время экологических акций. Инфраструктуры для рыболовов-любителей не было создано. А теперь за возможность поймать рыбу из Припяти придется еще и платить. От аренды получаются только негативные последствия для большинства людей. Поэтому мы считаем, что допустить передачу Припяти в аренду ни в коем случае нельзя, - прокомментировал акцию ее участник Андрей.

Фото с сайта nn.by

Рыбаки, которые сегодня протестировали на берегу с удочками в руках, надеются, что власть услышит жителей Мозыря и отказаться от аренды такого важного природного объекта, который должен принадлежать всему народу, а не каким-то конкретным лицам.