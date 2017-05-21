«Сверчки на вкус напоминают шкварку» 17 21.05.2017, 20:30

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Фото: kp.by

Под Минском появилась необычная ферма: вместо привычных коров и кур там разводят сверчков, червей и тараканов.

Пока - на корм экзотическим животным, но в ближайшем будущем ее владельцы собираются продавать насекомых и муку из них и людям.

«Комсомолка» отправилась посмотреть, как выращивают сверчков-червячков… Ну и конечно, купить немного на пробу!

Фото: kp.by

«Мы на вечеринке пожарили сверчков и завернули в блины. Оказалось, вкусно!»

В небольшом помещении с приглушенным светом довольно жарко, +33. На стеллажах стоят гигантские ящики-инкубаторы с картонными лотками из-под яиц. В них и живут сверчки, черви и тараканы.

Фото: kp.by

Зрелище, честно признаюсь, не слишком приятное: от шевеления, движения насекомых в ящиках и стрекотания сверчков начинает казаться, что по мне кто-то ползает.

- Почему вы решили разводить именно насекомых? - спрашиваю у Сергея Макарова, директора необычного хозяйства.

- Во-первых, я считаю, что насекомые - это еда будущего. Как минимум 2,5 миллиарда человек на планете уже едят насекомых - это жители стран Азии. Всего в мире больше 1900 видов съедобных насекомых. Наши туристы тоже любят поехать в Таиланд и поесть тех же сверчков, скорпионов и так далее, - рассказывает Сергей. - Почему бы не готовить их здесь, не открывать рестораны или хотя бы специализированные закусочные? Сам я попробовал сверчков, еще когда учился их разводить дома. Была какая-то вечеринка, мы с друзьями их пожарили, завернули в блины. Оказалось, что это вкусно!

Фото: kp.by

Пока фермеры не продают насекомых как еду для людей, но Сергей и его партнеры уже собирают необходимые документы. Для людей на ферме собираются выращивать сверчков и мучных червей. Тараканы - только для животных, их едят ящерицы и черепахи. Хотя люди тоже могут!

- Думаю, нашей продукцией заинтересуются белорусские рестораны и кафе. А если нет, придется самим открывать ресторан, - говорит парень. - Я понимаю, чтобы внедрить насекомых в питание белорусов, нужно время. Хотя некоторые уже интересуются! Когда в СМИ стали появляться материалы, нам стали звонить, спрашивать, можно ли купить сверчков. Причем интересуются именно белорусы, а не живущие здесь иностранцы. Один мужчина, который купил замороженных сверчков на корм ежу, прислал фотографию и написал, что часть пожарил себе. Сказал, вкусно! Фото и видеоотчеты, как они готовили насекомых, многие присылают.

Фото: kp.by

Муку из сверчков используют для похудения

Фото: kp.by

Сергей уверен, что самое страшное - попробовать в первый раз. Когда поймешь, что вкусно, то уже нет разницы, что ешь. Суши тоже когда-то привезли в США, и там удивлялись, как можно есть сырую рыбу! И в будущем, когда в баре на закуску человеку предложат сухарики, чипсы и мучного червя, то он выберет последнее, потому что это белковая и полезная еда.

Фото: kp.by

- По вкусу мучной червь напоминает сушеные грибы, а сверчки - белые семечки. Сверчков можно жарить во фритюре и даже делать плов, - делится рецептами Сергей. - Кроме замороженных насекомых мы будем делать сверчковую муку. Это крутой протеиновый продукт, наравне с хорошим спортивным питанием. Муку из сверчков добавляют в выпечку, ее используют люди, которые ведут здоровый образ жизни, худеют. Сейчас очень популярна хитиновая диета - это когда люди едят насекомых. Некоторые торговые сети уже готовы закупать у нас продукт, а пару российских и украинских компаний предложили стать официальными дилерами. У наших питомцев здоровое питание. Многие фермы позволяют себе кормить их комбикормами, в которых содержатся антибиотики... Мы корм делаем сами, на основе отрубей, кукурузной муки, добавляем белковые компоненты. Еще они любят тертую морковь.

На прощание Сергей угостил нас небольшим пакетиком замороженных сверчков и червей, чтобы мы тоже попробовали, как это вкусно.

Испытано на коллегах: сверчков в редакции съели быстрее!

Я в тот же вечер взялась готовить гостинцы, привезенные с фермы. Может, конечно, это и вкусно, но видеть сверчков с лапками, усиками и выпученными черными глазками на сковороде во фритюре, мягко говоря, непривычно. Говорят, что при высоких температурах они приобретают красноватый оттенок. У меня они стали насыщенно-коричневыми - слегка передержала.

Фото: kp.by

Пока сверчки готовились, квартира наполнилась запахом, чем-то напоминающим аромат сильно зажаренного сала. Не сказать, что он приятный, но собаке, которую во время приготовления было не выгнать с кухни, явно понравился. Кузя становился на задние лапы, тянулся к скворчащим на сковородке насекомым и норовил сунуть туда нос.

С мучными червями оказалось все проще. Их нужно было всего лишь промыть, проварить две минуты в кипятке, слить и отправить в духовку, сушиться. Зато блюдо на вид оказалось страшнее, чем сверчки. Все время казалось, что червяки на тарелке шевелятся!

Фото: kp.by

Признаюсь честно: я эту экзотику не попробовала, не смогла перешагнуть внутренний барьер. Зато многие коллеги рискнули.

Фото: kp.by

- Мне сверчки понравились. Вкус действительно напоминает жареные семечки. Но больше, на мой взгляд, похоже на шкварки, потому что масла в них многовато, - со знанием дела комментировала коллега, отправляя в рот одного сверчка за другим.

Фото: kp.by

- Мне больше червяки по вкусу, они не такие жирные, как сверчки, - сказал другой коллега. - Даже суховаты, но как закуска к пиву подойдет, только остроты добавить. Ну и есть, конечно, сразу по несколько штук, сколько там одного червячка!

Фото: kp.by

Многие, впрочем, брезгливо фыркали, глядя на тарелки с насекомыми и наблюдая, как остальные угощаются.

Фото: kp.by