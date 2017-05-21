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Светлана Алексиевич посетит Гомель

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  • 21.05.2017, 20:57
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Светлана Алексиевич

Нобелевский лауреат проведет ряд встреч с читателями.

Нобелевский лауреат в области литературы Светлана Алексиевич посетит Гомель, передает «Радыё Рацыя».

В рамках гомельского визита писательница проведет ряд встреч с читателями.

Биография Светланы Алексиевич связана с Гомельщиной. Именно в Мозырь переехала семья будущей нобелевской лауреатки в начале 1950-х годов из Украины, где проходил службу в армии ее отец. В Ветковском районе она пошла в школу. А во второй половине 1960-х Светлана Алексиевич работала в газете «Припятская правда».

Встреча со Светланой Алексиевич состоится 7 июля в 16.00 в Гомельской областной библиотеке.


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