Светлана Алексиевич посетит Гомель1
- 21.05.2017, 20:57
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Нобелевский лауреат проведет ряд встреч с читателями.
Нобелевский лауреат в области литературы Светлана Алексиевич посетит Гомель, передает «Радыё Рацыя».
В рамках гомельского визита писательница проведет ряд встреч с читателями.
Биография Светланы Алексиевич связана с Гомельщиной. Именно в Мозырь переехала семья будущей нобелевской лауреатки в начале 1950-х годов из Украины, где проходил службу в армии ее отец. В Ветковском районе она пошла в школу. А во второй половине 1960-х Светлана Алексиевич работала в газете «Припятская правда».
Встреча со Светланой Алексиевич состоится 7 июля в 16.00 в Гомельской областной библиотеке.