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Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?

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  • Андрей Липницкий
  • 22.05.2017, 12:43
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В этом году Литва поставила крест на планах Беларуси получить экономическую отдачу от проекта АЭС под Островцом.

В апреле Сейм единогласно принял закон, запрещающий импорт электроэнергии от “небезопасных АЭС третьих стран”. Белорусские чиновники не унывают, рассчитывая на продажу островецкой электроэнергии в соседнюю Латвию или использование ее внутри страны. Сможет ли проект Белорусской АЭС выжить в таких условиях?

Последнее литовское предупреждение

До недавнего времени в Беларуси не воспринимали всерьез возражений Литвы против Островецкой АЭС, строящейся у ее границ. Белорусские чиновники уверяли - все дело в политике, экономка, то есть, “дешевые” киловатты Белорусской АЭС, станут аргументом, против которого Литве будет нечего возразить. Действительно, до недавнего времени в Литве не было механизмов, запрещающих литовским предприятиям закупать электроэнергию из Беларуси. Подключение же к общей энергосистеме БРЭЛЛ создавало иллюзию того, что вопрос о покупке странами Балтии электроэнергии Белорусской АЭС положительно решен в принципе.

Беларусь игнорировала мнение не только соседней Литвы, создавая видимость консультаций, но и свою общественность. Но если белорусскую общественность можно запугать, то с Литвой такая политика не работает. С недавнего времени, видя недоговороспособность белорусской стороны, Литва начала предпринимать конкретные шаги против Острвецкой АЭС. Закон о “Необходимых мерах против угроз небезопасных АЭС третьих стран”, стал “последним литовским предупреждением” для Беларуси. Следующей за ним мерой будет, по словам замминистра энергетики Литвы Симонаса Шатунаса, процедура отнесения Островецкой АЭС к опасным и затем блокирование белорусской электроэнергии как таковой вместе с отключением от БРЭЛЛ.

“В законе ясно указана конкретная последовательность действий правительства. В течение ближайших месяцев мы должны принять решение о несоответствия этой АЭС нормам международного права”, - пояснил он на конференции в литовском Сейме на следующий день после принятия закона.

И если до 2020 года, когда планируется отключение Литвы от БРЭЛЛ, еще допускается потребление белорусской электроэнергии, то после этой даты, - говорится в новом законе, - это будет уже невозможно.

Таким образом, если Беларусь не проявит сговорчивости в отношении Островецкой АЭС и не учтет пожелания Литвы, как этого требует конвенция Эспоо, она не сможет продавать туда никакой электроэнергии, ни атомной, ни полученной из других источников.

Что скажут Латвия и Эстония или метания вдоль границы

Белорусские энергетики спешно поворачивают ЛЭП своей АЭС в сторону Латвии в надежде показать правительству, что идея выгодного экспорта еще жива. Латвия пока не спешит с категоричными заявлениями, но сможет ли она в реальности, как убеждают нас российские СМИ, покупать белорусские атомные киловатты?

Латвия пока не высказала четкого отношения к вопросу Белорусской АЭС, скорее Польша, прежде лояльная к Островецкому проекту, выразила сомнения в его безопасности и сообщила, что не будет покупать его электроэнергии. Экономические и политические факторы работают скорее на отказ Балтийских стран от островецкого киловатта, нежели на его импорт. Это и дороговизна киловатта Белорусской АЭС - по некоторым оценкам выше, чем 20 центов, это и наличие дешевой возобновляемой электроэнергии в странах ЕС. Это и политика Евросоюза, которая, судя по недавнему высказыванию Ангелы Меркель, вряд ли позволит отдельным странам потреблять “опасный” атомный киловатт с Востока. К слову, экономика Латвии и Эстонии не требует столь больших энергетических мощностей - там доминируют сельское хозяйство, туризм, логистические услуги и сфера обслуживания.

АЭС дорого обойдется Беларуси

Для того, чтобы запустить свою АЭС, Беларуси придется потратиться не только на ее сооружение. Чтобы АЭС работала эффективно, ей нужны потребители в виде крупных индустриальных предприятий, которых в Островецкой области, к слову, нет совсем. Потери же в белорусских энергосетях при передаче электроэнергии на существенные расстояния, в отсутствие возможностей экспорта в соседнюю Литву, сделают Островецкий проект экономически неэффективным.

Для безопасного запуска Белорусской АЭС нужны будут и компенсирующие мощности, считает сопредседатель Белорусской партии “Зеленые” Дмитрий Кучук. Это резервные электростанции, которые, в случае плановой или неплановой остановки одного из блоков Белорусской АЭС, выдадут в сеть такое же количество электроэнергии. Для одного блока не так и мало - 1200 мегаватт.

Беларусь к 2020-му году планирует ввести в строй только 800 мВт, чего явно недостаточно. Как идет исполнение этого плана, пока неизвестно, будет ли он выполнен в полном объеме к моменту ввода Белорусской АЭС - тоже не ясно.

Если бы Беларусь была по-прежнему соединена со странами Балтии через кольцо БРЭЛЛ, она могла бы рассчитывать на соседские резервные мощности, но с рассинхронизацией от этой энергосистемы, ближайшую помощь можно будет получить только из России или Украины.

Как считает Дмитрий Кучук, для ввода в строй резервных 800 мегаватт для Белорусской АЭС может понадобиться дополнительно более миллиарда долларов США. По мнению представителя зеленых, это еще не все проблемы - нужно будет потратиться еще и на хранилища для радиоактивных отходов, нужно будет отдавать российский кредит.

Таким образом, в условиях затяжного экономического кризиса Островецкая АЭС, которую, по словам белорусского премьер-министра “нам надо построить, хоть кровь из носу”, может обойтись слишком дорого для Беларуси. Такая кровопотеря может поставить под угрозу выживание белорусской экономики как таковой.

Андрей Липницкий, специально для Charter97.org


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