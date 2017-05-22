Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе 9 22.05.2017, 14:09

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Владимир Некляев

Весенние протесты в Беларуси дали результат.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт Владимир Некляев, комментируя протестную весну 2017 года.

- За последние несколько месяцев вам пришлось через многое пройти, аресты после акций протеста серьезно сказались на вашем здоровье. Но, судя по всему, решимости у вас не поубавилось?

- Нет, конечно. Я только что вернулся из Украины, с Луганщины, с земли, где идет война и люди живут в значительно более жестких условиях, чем мы. И никто там особо на это не жалуется, потому что люди понимают, что борются за независимое европейское будущее Украины.

Поэтому считаю, что нам жаловаться на какие-то репрессии, на то, что нас штрафуют, садят, не приходится. Ведь по сравнению с тем, что происходит в Украине, у нас ситуации менее опасная и жаловаться смешно.

Нужно говорить не о том, кто сколько сидел, какой штраф получил, кому было лучше, а кому хуже сидеть, а об итоге. Главное - протесты дали результат.

Может быть, впервые в моменты массовых протестов народ не обращал абсолютно никакого внимания на запугивания режима, на его страшилки. Чтобы власти не предпринимали, начиная от дубинок и заканчивая машинами для разгона массовых протестов, это все воспринимается народом, я бы сказал, не только адекватно, но, наоборот, как демонстрация очевидного превосходства тех, кто протестует, над теми, против кого они протестуют.

Сейчас режим действует в рамках пространства между диалогом, который идет с ЕС и применяемыми репрессиями. Очевидно, что власти находятся в очень сложной ситуации.

Режиму кровь из носа нужны деньги, и он вынужден играть на две стороны, а этого делать он не умеет. Сколько бы ни говорили о «многовекторности» белорусской политики, она все также склоняется в одну сторону.

При сложной игре режим всегда проигрывает. Так произошло и в этот раз: он не получил ожидаемого от Запада, не получил денег от народа, который не покорился и с еще большей решимостью готов бороться дальше.

- На ваш взгляд, что будет дальше происходить в ситуации кризиса и нарастающего недовольства белорусами властью?

- Режим зря не соглашается на то, к чему его призывают западные партнеры – диалогу, и к чему призывает демократическая оппозиция - пойти на переговоры с обществом.

Он не соглашается, действительно, зря, потому что никакой помощи от России в связи с ситуацией, которая там складывается, не будет. Затягивание властями той политики, которая проводится сегодня, ничего не даст.

Это значит, что нужно искать ресурсы для существования внутри страны, а они находятся не в тех штрафах, которые режим сдирает с неработающих людей, называя их «тунеядцами», или протестующих, которых также штрафуют.

Ресурсы находятся в возможности увеличить эффективность белорусской экономики, а это значит, что нужно проводить экономические реформы, без которых этого не произойдет.

Ресурсы находятся и в политической перестройке общества, так как без политических реформ не произойдет экономических.

Если власти пойдут сегодня на какие-то трансформации и решатся на демократизацию, реформы, то много в чем искупят большой грех, который более чем за 20 лет они перед страной и народом совершили.