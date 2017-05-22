91 километр Припяти все же сдали в аренду 10 22.05.2017, 20:20

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Фото: racyja.com

Рыбаки, протестующие против сдачи реки в аренду, не собираются сдаваться.

В Мозырском райисполкоме завершился аукцион по сдаче в аренду отрезка Припяти на 91 километр. Аукцион безальтернативно выиграло «Мозырское общество охотников и рыболовов». Об этом «Еврорадио» сообщил Дмитрий Богачев, который собирал подписи за отмену аукциона.

- Аукцион длился 1 час 40 минут. Даже СМИ не пустили туда. Был один претендент только - ему и отдали. Мы отправили наши 5200 подписей в Гомельский облисполком, а также в прокуратуру и администрацию Лукашенко.

Рыбаки протестуют против такой аренды реки, так как многие живут рыболовством, а платить деньги арендаторам за рыбалку не смогут. Например, в Припятский заповедник один день рыбалки с берега стоит 40 рублей, с лодки - 70.

91 километр Припяти - это большой кусок от Наровли почти до Петрикова. Но рыбаки, протестующие против сдачи реки в аренду, не собираются останавливаться и ждут ответа от чиновников.