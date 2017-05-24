У нас у всех есть шанс 3 Наталья Радина

24.05.2017, 8:17

Наталья Радина

Власть струхнула не на шутку.

Это была, наверное, самая звенящая, щедрая и переменчивая весна в моей жизни.

Весна, которая дала большую надежду, потом на время забрала ее, но в конце концов все вернула.

Каждую весну в мире обязательно проходят акции протеста. Конечно, революции случаются и в другое время года. Но после долгой монотонной зимы вместе с природой пробуждаются силы и в человеке.

Весна 2017 года в Беларуси была особенной — по массовости, по охвату городов, по накалу возмущения и недовольства белорусов. До этого все годы диктатуры тысячи политически активных, смелых людей выходили на улицы, несмотря на репрессии, чтобы доказать, что они могут «людзьмi звацца». Этой весной вместе с ними вышли их соседи, родственники, друзья, которые раньше, если не осуждали, то и не поддерживали бунтарей, предпочитая негромко ругать власть на кухнях и думать не смели, что могут выйти на митинг.

В итоге власть струхнула не на шутку. По стране прокатились аресты, обыски, конфискации и допросы. Хватали всех без разбора, «тушили пожар», не замечая причин возгорания. А любой МЧСник скажет, что обычно случается в этом случае — пламя вспыхнет вновь.

И, конечно, полыхнет. Все заметили, что власти работают по старому сценарию 2010 года: снова узники КГБ, та же абсурдная статья о «массовых беспорядках», те же способы задушить протесты через давление и запугивания.

Но феномен нынешней ситуации, как заметил Владимир Некляев, в том, что в этот раз люди перестали бояться. Что касается чувств, то поэту я верю в первую очередь. И ведь действительно, кроме того, что Лукашенко надоел до чертиков, за 20 лет люди, наконец, просто устали от разъедающего их жизни страха.

Я, конечно, «неправильный» журналист, мне никогда не удавалось быть «над схваткой». Поэтому больше всего я жалела этой весной, что не могу быть с людьми на площадях. И настроение мое менялось от эйфории, когда я собирала чемоданы и готова была рвануть в Беларусь с паспортом политбеженца (который в один конец), до отчаяния, когда я поняла, что возвращаться рано, потому что БТ объявило, что я совместно с Николаем Статкевичем, Андреем Санниковым и Дмитрием Бондаренко «готовила» государственный переворот. Были попытки отравить жизнь и здесь, в Варшаве, но поддержка нормальных, честных людей, которых оказалось большинство, вернула силы и веру.

А уж когда я увидела, с какими светлыми, без тени страха, лицами люди выходят из тюрем, услышала, что они говорят, то поняла: все вернется. Закон сохранения энергии — фундаментальный закон природы.

Я знаю, что осенью белорусы снова будут на площадях. Я верю, что смогу вернуться домой. У нас у всех есть шанс изменить свою жизнь.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org