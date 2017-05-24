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В Бресте милиционеры избили до смерти предпринимателя?

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  • 24.05.2017, 8:14

Родственники 32-летнего Андрея Тарасенко не верят официальным заключениям врачей.

29-го апреля в стенах брестского госпиталя умер 32-летний житель Бреста Андрей Тарасенко, сообщает «Белсат».

По официальной версии, причиной смерти была пневмония. Родственники Андрея не верят в выводы врачей. Они утверждают, что неделю до смерти мужчину жестоко избили милиционеры.

«На груди и животе были везде гематомы. Когда приехала скорая и сняла футболку, чтобы сделать кардиограмму, все было синее», — вспоминает Татьяна Мельничук, мать Андрея Тарасенко.

Все началось 23-го апреля в городской мини-кафе «На Ясеневой»

Отсюда Андрея Тарасенко доставили в опорный пункт. Основанием задержания, согласно милиции, была драка. Однако персонал кафе этого не подтвердил. По словам родственников умершего, в опорном пункте произошло жестокое избиение милиционерами.

«Они вызвали скорую в опорный пункт. Доктор забирал его из опорки уже избитого. Он нам это сказал. Доктор отвез его в больницу № 6. В приемном покое также подтвердили, что у Андрея были телесные повреждения», — говорит вдова Андрея, Марина Тарасенко.

Врачи уверяют, что виноват алкоголь

То, что сейчас беспокоит близких умершего, — это выводы врачей относительно причин смерти. В истории болезни неожиданно появилась информация, что Андрей якобы имел проблемы с алкогольной зависимостью.

Родственники Андрея Тарасенко считают выводы врачей издевательством и попыткой скрыть правду.

«Как может сильно пить человек, у которого бизнес, у которого двое маленьких детей, он ездил на машине!», — говорит Марина Тарасенко.

В Следственном комитете продолжается проверка

«Согласно вступительныы выводам медицинской экспертизы, причина смерти не носит насильственного характера, а вызвана заболеванием. В рамках разбирательства изъята медицинская документация, проводится опрос родственников, соседей и знакомых мужчины для установления событий до госпитализации. Также выясняются обстоятельства получения им телесных повреждений, которые обнаружили при осмотре», — заявили в Следственном комитете.

Примечательно, что именно здесь активно убеждают близких умершего не подавать заявления на возбуждение уголовного дела. Мать и вдова Андрея решили обратиться к СМИ и правозащитникам после просмотра на нашем телеканале в начале мая материала об избиении милицией в том же Бресте в опорном пункте двух молодых людей, которых также задержали в кафе.

«Я посмотрела сюжет об избиении ребят в опорном пункте на «Востоке» и у меня сложилось вся мозаика. Я уверена, что умер он не от пневмонии, а от побоев», — полагает вдова Андрея.

Кто ответит за смерть?

Доказать это сейчас собираются близкие умершего. Основная цель — привлечь к ответственности виновных в смерти Андрея.

«У него остались двое маленьких детей. Как теперь жить? Моя жизнь остановилась. Но я хочу добиться правды. Я ему это обещала, стоя у гроба: я докажу и разберусь, сынок», — говорит мать Андрея.

Родственников Андрея Тарасенко может ожидать долгий путь

«Во-первых нужно обратиться в органы прокуратуры и собирать доказательства, что Андрей был жертвой насилия со стороны милиции. Во-вторых, нужно постараться найти свидетелей и зафиксировать, что происходило во время задержания и в каком состоянии человек был в милиции», — объясняет правозащитник Андрей Бондаренко.

Раскрытие таких дел в Беларуси — скорее исключение

В течение последних лет только одно дело насилия в местах принудительного содержания дошло до суда. Другие были спрятаны под ковер. Не маловажно и то, что жертвы милицейского беспредела обращаются к независимым СМИ и правозащитникам довольно редко.


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