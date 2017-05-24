Оршанский протеже Лукашенко как зеркало революционной ситуации 5 24.05.2017, 11:31

В этом году «малая родина» диктатора сказала: «Баста!».

На Оршанщине собрались десятки столичных «парламентариев» и местных чиновников — Орша принимает выездное заседание президиума Совета Министров, сообщает «Белсат».

Однако еще на прошлой неделе мероприятия государственной важности было под угрозой, так как исчез руководитель Оршанского райисполкома. На работе его не было, на звонки не отвечал.

Чтобы прояснить ситуацию, в дело вмешались силовики

«По команде ворвались в дом, где находился глава райисполкома с целью, чтобы достать его, якобы, после каких-то неправедных дел. Ворвались, начали что-то уточнять, а новый человек пришел работать, а уже клеймо на нем поставили», — возмущался Лукашенко.

«Нового человека» управлять Оршей назначил совсем недавно — 12-го мая собственно Лукашенко. Но когда Леонид Пеньковский не явился на работу, поползли слухи, что он на радостях от назначения ушел в запой. Такие истории случаются с представителями вертикали. Так недавно главный идеолог Осипович в нетрезвом состоянии совершил телефонное минирование местного КГБ и Следственного комитета.

Силовики явно не ожидали, что вызывают гнев Лукашенко

«Кто дал право к человеку, согласованному к назначению с президентом, вторгаться в дом? Для того, чтобы правоохранителям вести какие-либо действия по человеку, что входит в кадровый реестр президента, нужно согласие самого президента », - злился диктатор.

Человека из реестра и действительно нашли на месте нового жительства «в болезненном состоянии».

Несмотря на «слабое здоровье» назначенца, Александр Лукашенко, похоже, возлагает на него немалые надежды.

В этом году «малая родина» диктатора сказала: «Баста!»

«Выйдет на улицу один процент населения - сложится революционная ситуация. В Орше она сложилась, поэтому, я думаю, и был отдан приказ «поднять Оршу из руин и пепла», а после пошли кадровые перестановки, чтобы своих поставить, тех, кто будет «поднимать» Оршу», - считает местный журналист Игорь Казмерчак.

Только в состоянии «поднять» Оршу чиновник, который до сих пор заметными достижениями не отметился?

«Все его заслуги - выступил на «всебелорусском народном собрании», награжден званием «почетный работник сельского хозяйства» и был «человеком года» Витебщины», - добавляет Казмерчак.

Вероятно, что такие местные руководители как Пеньковский - на вес золота: во время предыдущих «президентских выборов» в своем районе он обеспечил фантастическую, почти стопроцентную явку избирателей.