Андрей Шарендо: Власти боятся акций протеста, которые вспыхнут уже осенью 1 24.05.2017, 14:16

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Андрей Шарендо

Режим «готовится» к новым протестам своими примитивными методами.

Брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо получил повестку из минского суда за Первомайскую акцию. Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал сам активист.

- Сегодня получил повестку из суда Первомайского района Минска на 25 мая по административному делу по статье 23.34. Я считаю, что меня хотят осудить за минскую акцию протеста 1 мая.

Это уже не первая попытка властей меня осудить, ранее также приходили повестки, которые просто вкидывались в почтовый ящик в конверте на адрес, по которому я не живу уже два года.

Кажется, мне приходила повестка еще 18 мая, я думал, что меня уже заочно осудили, но, видимо, суд перенесли.

Я игнорирую эти повестки, так как наши суды невиновным людям дают штрафы, сутки, а я не собираюсь сидеть.

Наше законодательство такое, что они всегда пишут позже в судебных протоколах, что было предупреждение о заседании, а сами об этом не сообщают. Приходит только бумага о присужденном штрафе.

- Как вы оцениваете действия власти по отношению к вам, вашей семье?

- Очевидно, что на нас оказывается целенаправленное давление. Например, мою жену 25 марта просто выкрали около дома, тяжело сказать, чем было обусловлено похищение находящейся с двумя детьми дома женщины.

А уже после Дня Воли за нами постоянно следили, смотрели, куда мы собираемся, что делаем. Теперь же заведено криминальное дело якобы за «оскорбление Лукашенко», по которому мне и жене вручили повестки явиться в качестве «свидетелей». Первыми, кого милиционеры решили вызвать – это нас с женой.

Давление оказывается не только на меня, но и других демократических активистов, которые участвовали в протестной весне.

Власти «готовятся» к новым протестам своими примитивными «методами», потому что акции начнутся опять. Ведь экономические проблемы не решены, ситуация все больше ухудшается, особенно это заметно в регионах. Власти обещали зарплату, устроить всех на работу – ничего не выполнено.

Зарплаты, которые предлагают безработным, а это 150 ($75) – 200 ($100) рублей, за такие деньги никто не согласится работать.

Присужденными штрафами и сутками власти показывают свой страх и хотят сбить новую волну протестов, которая вспыхнет уже осенью.