закрыть
24 мая 2017, среда, 20:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Лунинце пьяный милиционер совершил ДТП

2
  • 24.05.2017, 20:36
Фото: inform-progulka.by

За последнее время это уже третий случай, когда милиционеры Брестской области попадаются пьяными за рулем.

Авария произошла сегодня ночью. Около 1:35 перед путепроводом по улице Октябрьской водитель автомобиля Renault Megane Scenic не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение путепровода. В салоне находились четверо. Одна из пассажирок получила сотрясение мозга и перелом бедренной кости. Девушка сейчас в больнице.

— За рулем находился 30-летний сотрудник Лунинецкого РУВД, — рассказали Onliner.by в УВД Брестского облисполкома. — Он находился вне службы и был в гражданской одежде. Сам парень живет в поселке Полесский Лунинецкого района. Автомобиль принадлежал его отцу.

В салоне кроме парня находились еще три человека. Перед путепроводом, который находится по улице Октябрьской, он не справился с управлением и столкнулся с металлическим ограждением.

Фото: inform-progulka.by

— Ехавшая с ним 18-летняя пассажирка получила тяжкие повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом бедренной кости. Сейчас она находится в больнице, — отметили в УВД. Остальные пассажиры, а также водитель не пострадали.

Фото: inform-progulka.by

Как отметили правоохранители, в крови у парня обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Сейчас его задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

— По факту ДТП назначена служебная проверка, — добавили в УВД. — Действиям водителя будет дана принципиальная оценка. Позиция МВД в этом вопросе жесткая: таким сотрудникам не место в наших рядах.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого телесного повреждения», рассказали в УСК Брестского облисполкома.

Фото: inform-progulka.by

— Следователи будут ходатайствовать о том, чтобы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова. — Сейчас на месте работают следователи территориального подразделения, областного управления.

Фото: inform-progulka.by

За последнее время это уже третий случай, когда сотрудники правоохранительных органов Брестской области попадаются пьяными за рулем. Напомним, в ноябре прошлого года временно исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского РОВД Андрей Волковыцкий насмерть сбил женщину. 28 апреля нынешнего года за вождение в нетрезвом виде задержали начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация