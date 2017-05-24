В Лунинце пьяный милиционер совершил ДТП 2 24.05.2017, 20:36

Фото: inform-progulka.by

За последнее время это уже третий случай, когда милиционеры Брестской области попадаются пьяными за рулем.

Авария произошла сегодня ночью. Около 1:35 перед путепроводом по улице Октябрьской водитель автомобиля Renault Megane Scenic не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение путепровода. В салоне находились четверо. Одна из пассажирок получила сотрясение мозга и перелом бедренной кости. Девушка сейчас в больнице.

— За рулем находился 30-летний сотрудник Лунинецкого РУВД, — рассказали Onliner.by в УВД Брестского облисполкома. — Он находился вне службы и был в гражданской одежде. Сам парень живет в поселке Полесский Лунинецкого района. Автомобиль принадлежал его отцу.

В салоне кроме парня находились еще три человека. Перед путепроводом, который находится по улице Октябрьской, он не справился с управлением и столкнулся с металлическим ограждением.

Фото: inform-progulka.by

— Ехавшая с ним 18-летняя пассажирка получила тяжкие повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом бедренной кости. Сейчас она находится в больнице, — отметили в УВД. Остальные пассажиры, а также водитель не пострадали.

Фото: inform-progulka.by

Как отметили правоохранители, в крови у парня обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Сейчас его задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

— По факту ДТП назначена служебная проверка, — добавили в УВД. — Действиям водителя будет дана принципиальная оценка. Позиция МВД в этом вопросе жесткая: таким сотрудникам не место в наших рядах.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого телесного повреждения», рассказали в УСК Брестского облисполкома.

Фото: inform-progulka.by

— Следователи будут ходатайствовать о том, чтобы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова. — Сейчас на месте работают следователи территориального подразделения, областного управления.

Фото: inform-progulka.by

За последнее время это уже третий случай, когда сотрудники правоохранительных органов Брестской области попадаются пьяными за рулем. Напомним, в ноябре прошлого года временно исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского РОВД Андрей Волковыцкий насмерть сбил женщину. 28 апреля нынешнего года за вождение в нетрезвом виде задержали начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика.