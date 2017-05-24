Для графика «под Колю» в школах сократят перемены 24.05.2017, 20:44

Перемену между первой и второй сменами сократили, чтобы занятия в школе можно было начинать позже.

На пять минут укоротили перемену между первой и второй сменами, чтобы занятия в школах могли начинаться позже, чем сейчас, и заканчивались до 19.30, как положено по СанПиН. Об этом «Минск-Новости» заявил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

— Изменений в санитарные нормы и правила затронули несколько позиций. В частности, уменьшение перемены между первой и второй сменами. Ранее она должна была быть не менее 20 минут, а теперь не менее 15. За счет ее сокращения удастся изменить график второй смены так, чтобы занятия заканчивались не позже 19.30, — отметил Мирончик во время прямой линии в редакции газеты «Вечерний Минск».

— Изменения внесены и вступают в силу через две недели с момента подписания документа. Школы по ним будут работать с 1 сентября, — подтвердила заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова

По словам Малаховой, перемена между учебными сменами должна быть не менее 15 минут.

— Этого времени достаточно, чтобы успеть проветрить и убрать помещение для занятий. Перемены между занятиями должны быть по десять минут, кроме того, необходимо предусмотреть и не менее двух перерывов продолжительностью не менее 15 минут для приема пищи, динамических перемен, — сказала Алла Малахова.

Постановление, которое вносит изменения в СанПиН, датировано 17 мая. В нем, в частности, упраздняется большая перемена (30 минут) после второго урока. Вместо нее предписано устраивать не меньше двух перерывов длиной 15 минут за смену.

Напомним, 12 мая Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил Лукашенко.

По СанПиН, теперь оптимальное время начала занятий в школе — 9 утра. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривают вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00.