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В Бресте сказали «Баста!» режиму Лукашенко

  • 25.05.2017, 15:16
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Наклейки с лозунгом протестной весны 2017 года появились в городе над Бугом.

Наклейки со слоганом «Баста!» начали появляться в Бресте, сообщили сайту Charter97.org принимавшие участие в расклейке активисты.

«Этот слоган был наиболее популярным во время протестов Белорусской весны – 2017 и фактически превратились в ее символ.

Таким образом люди показывают, что Белорусская весна продолжается, а протесты вспыхнут с новой силой. И снова многотысячной резонансом над страной пронесется «Баста! Баста режиму Лукашенко!», - сообщили активисты.


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