Брестский суд оставил в силе абсурдный приговор за чистые листы 7 25.05.2017, 16:13

Активисты считают, что их вина не доказана.

Брестский областной суд 25 мая рассмотрел жалобы участников акции с чистыми листами бумаги, которая состоялсь в областном центре 1 мая, сообщает ПЦ «Весна».

Акция проходила возле кинотеатра «Беларусь». Несколько человек, которые держали чистые листы, задержали сотрудники милиции. На другой день за нарушение статьи 23.34 КоАП штрафами и сутками были наказаны Инга Абрамова (230 рублей), Владимир Козловский (10 суток), Алексей Самойлюк (345 рублей).

По информации правозащитника Владимира Величкина, сегодня Алексей Самойлюк пояснил суду, что узнав о мероприятии, пришел и взял чистый листок бумаги. Он считает, что суд ошибочно признал его виновным, поскольку организатором он не являлся и имеет право на мирное собрание. Просит отменить постановление суда Ленинского района.

Правозащитник Владимир Малей, который присутствовал на суде, поднял чистый лист бумаги, и спросил у судьи: "Что я этим выражаю?" Судья решает оставить жалобу без удовлетворения, а постановление - без изменений.

Владимир Козловский также объяснил, что его вина не доказана, его действиям была дана неправильная оценка, а документы, составленные в милиции - не являются допустимыми доказательствами. Милиция также свидетельствовала, что он ничего не говорил и лозунгов не выкрикивал. Областной суд не нашел оснований, чтобы отменить прежний приговор.

Не удалось оспорить судебное постановление и Инге Абрамовой.