Владимир Шанцев: Власть осталась без штанов Владимир Шанцев, ucpb.org

25.05.2017, 20:14

Владимир Шанцев

Фото: gazetanm.eu

Власть нужно контролировать, а не убеждать, она за 23 года потеряла эти самые честь и совесть.

Интересный эксперимент проводится в Могилевской области. Уже несколько месяцев нет у нас председателя областного Совета депутатов. Работавший до этого председателем Исаченко А.М. доказал самоотверженным трудом преданность власти и получил за это должность помощника правителя. Это уже второй этап эксперимента.

Предыдущий прошел 4 года назад, и весьма успешно. Тогда более года не было у нас председателя – и, самое удивительное, что ничего страшного не произошло. Население этого не заметило. Коровы продолжали давать молоко, несушки нести яйца, предприятия продолжали выпускать продукцию, весна сменила зиму, а лето пришло сразу после весны. Оказалось, вертикаль власти может прекрасно обходиться и без председателя совета «депутатов». В случае удачи этого этапа эксперимента, наверняка будет следующий – упразднение Советов как таковых. Тихая контрреволюция продолжится.

А действительно, зачем нам советы? Есть Колин папа. Он все знает намного лучше других, и незачем тут всякие советчики.

Год назад в Могилеве он произнес фразу, которая сразу же прижилась, как закон жизни для местных чиновников. Нашему городу, оказывается, не хватает лоска. То есть все хорошо, но кое-где еще не блестит. Из Минска, конечно, проблемы Могилева видны лучше.

И что тут началось! К месту, а больше не к месту, чиновники стали говорить про лоск, который надо наводить.

Долго-долго думали чиновники, а как же угодить в этот раз с лоском, и придумали построить триумфальную арку на въезде в город. И не просто построить, а сделать это «народной» стройкой, то есть получить деньги для этого методом добровольно-принудительного выбивания с населения.

Только незадача, а спросили ли у жителей города, чего же городу действительно не хватает. И понимает ли смысл слова «лоск» население города?

Лоск – это значит безукоризненный.

Вот про безукоризненность население, конечно, и не поймет, особенно та часть, которая живет в спальных микрорайонах.

Потому как в спальных районах убожество. Дворовые территории никакие, детские площадки в ужасном состоянии, проезды разбиты.

Но местное начальство этого не видит в упор. Живет оно совершенно в другом, оторванном от действительности мире. Там, где зарплата гораздо выше 500 долларов, там, где шик, блеск и красота. А за такую жизнь нужно держаться.

Поэтому для вертикали главное – не нужды населения, а мнение начальников.

А городу нужен не лоск, а элементарный порядок.

Начинать нужно с детских площадок. Потому как все лучшее должно быть детям. Пара приличных детских площадок в городе, правда, появилась. Но это – только в центре города. Там, куда водят делегации и высоких гостей, чтобы пустить им пыль в глаза. А Колиного папу не поведут смотреть, как обустроены спальные микрорайоны. Его провезут мимо новой триумфальной арки, покажут марафет. И он останется довольным. И кое-кто в городе уже наверняка сверлит дырку в своем пиджаке под новый орден.

А зачем городу эта триумфальная арка? Какой триумф? По какому поводу? По поводу того, как стремительно снижается жизненный уровень населения? По поводу того, как жестоко власть расправилась с недовольной страной на недавних митингах протеста?

Конечно, неплохо иметь красивый въезд в город. Это если бы все остальное было в порядке.

Но ведь пока не до жиру, быть бы живу!

Два года назад властям города было передано шесть с половиной тысяч подписей жителей Могилева с требованием очистить Святое озеро – излюбленное место отдыха могилевчан в летнее время. Но власть наплевала на просьбу без всякого преувеличения всех жителей Могилева, и не собирается решать эту проблему. Озеро воняет, жителям областного центра летом отдыхать негде, а в Могилеве наводится «лоск» на въезде в город со стороны Минска для одного человека!

Это уже напоминает джентльмена, который в шляпе, но без штанов.

Сейчас становится модным говорить о необходимости «диалога» с властью. Некоторые чуть ли не девизом своей работы это делают.

Давайте обратимся к первоисточникам. Статья 3 Конституции провозгласила – единственным источником власти в нашей стране является народ.

Поэтому какой диалог? Власть просто-напросто должна слушать то, что говорит народ, и честно и добросовестно исполнять свои обязанности, то есть поручения населения.

Вот только есть ли честь и совесть у власти?

Власть нужно контролировать, а не убеждать, она за 23 года потеряла эти самые честь и совесть. А для этого нужны народные избранники – представительная власть в лице местных советов.

Но пока будут назначения, а не честные и справедливые выборы, об этом говорить не приходится.

Владимир Шанцев, ucpb.org