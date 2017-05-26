Стало известно, сколько школ перейдут на график «под Колю» 1 26.05.2017, 12:54

Министр-коммунист Карпенко назвал официальные цифры.

Лукашенко сегодня была представлена информация, согласно которой 82,5% учреждений общего среднего образования с 1 сентября 2017 года будут начинать учебные занятия с 9 утра. С 8.30 утра учеба будет начинаться в 17,2% школ и лишь в 0,3% учреждений - с 8 утра, сообщает БелТА.

«Мы промониторили. Да, действительно, есть объективно школы, которые могут начинать учебные занятия с 9 утра. Это, как правило, сельские школы и учреждения образования, работающие в одну смену», - доложил диктатору министр образования Игорь Карпенко. По его словам, сложности возникают у школ, где учебный процесс организован в две смены, но соответствующие вопросы решаются в том числе за счет некоторого сокращения времени перемен.