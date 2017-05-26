«Государственные дармоеды все чаще меняют подгузники» 1 26.05.2017, 15:28

Встреча з Дмитрием Войтюшкевичем на родине музыканта напугала лидскую милицию.

Сотрудники лидской милиции намеревались сорвать творческую встречу белорусского музыканта Дмитрия Войтюшкевича, которую он хотел провести в субботу на своей родине. Планировалось, что мероприятие будет проводиться прямо на свежем воздухе в агроусадьбе «Гостина», которая находится в деревне Пески, рядом с городом Березовка.

Однако уже сегодня к хозяину агроусадьбы «Гостина», в которой завтра состоится встреча с Дмитрием Войтюшкевичем, приехали с угрозами четыре майора из Лидского РОВД. Об этом в «Фейсбуке» сообщил активист Партии БНФ из Лиды Валерий Минец.

«Во время «разъяснительной» беседы угрожали агроусадьбе нападками своих «коллег» из налоговой инспекции, доказывали, что даже чтобы встретиться на закрытой частной площадке на собственной земле нужно у кого-то брать разрешение. За день до мероприятия! Якобы они должны обеспечить безопасность гостей. От кого? Разве что от самих себя.

Какой же уровень страха в властей, когда даже простая творческая встреча вне города, на закрытой площадке, вынуждает государственных дармоедов все чаще менять на себе подгузники!?», - написал активист.

Валерий Минец уверен, что такое внимание со стороны силовиков к завтрашнему мероприятию только расширит круг гостей и поклонников таланта Дмитрия Войтюшкевича.