Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского2
- Евгений Липкович
- 27.05.2017, 14:05
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Умер Збигнев Бжезинский, человек, которым во времена СССР пугали маленьких детей.
Он работал в американском правительстве при президенте Джимми Картере советником по национальной безопасности и был любимым исчадьем ада газеты «Известия» («Правду» я не читал, очень уж она была скучная).
Збигнев Бжезинский три раза в день ел коммунистов из стран Восточной Европы, персонально руководил подрывным польским профсоюзом «Солидарность», пил кровь афганского народа и лично устраивал неурожай пшеницы в черноземных и нечерноземных районах Советского Союза.
В политехе в группе со мной учился парень, которого звали Александр Бжезинский. Он был из одного провинциального беларуского городка, делал карьеру по комсомольской линии и очень страдал от своего однофамильца. «Черные полковники» с военной кафедры зачитывая список курсантов, обязательно кривились, когда натыкались на его фамилию.
Збигнев Бжезинский придумал афганских моджахедов, во время посещения Пакистана стрелял из крупнокалиберного пулемета в сторону Советского Союза, чем вызвал настоящую истерику в советской прессе. Он был последовательным и убежденным антикоммунистом, таким, как Джордж Оруэлл, настоящим солдатом холодной войны.
Бжезинский считал, что Афганистан должен стать для СССР тем же, чем для США стала вьетнамская война. Его проект оказался успешным: СССР развалился через десять лет после вторжения в Афганистан, открыв дорогу новым независимым государствам, в том числе и Республике Беларусь.
Я уверен, что в недалеком будущем Посольство Российской Федерации в Минске будет стоять на улице Збигнева Бжезинского.