Встречающий хозяина какаду стал звездой Сети
- 27.05.2017, 17:54
Какаду приходит в восторг, когда его хозяин возвращается домой.
Умная птица очень любит своего хозяина и ужасно скучает, когда его нет дома. Так что неудивительно, что попугай с восторгом встречает своего друга, пишет 120.su.
Каждый день какаду сидит на подоконнике и ждет появления владельца. Завидев его из окна, птица начинает нетерпеливо бегать взад-вперед, недоумевая, почему же мужчина медлит.
Стоит только хозяину войти в дом, попугай немедленно прилетает к нему на руки, чтобы получить от своего лучшего друга порцию ласки.