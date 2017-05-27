Встречающий хозяина какаду стал звездой Сети 27.05.2017, 17:54

Какаду приходит в восторг, когда его хозяин возвращается домой.

Умная птица очень любит своего хозяина и ужасно скучает, когда его нет дома. Так что неудивительно, что попугай с восторгом встречает своего друга, пишет 120.su.

Каждый день какаду сидит на подоконнике и ждет появления владельца. Завидев его из окна, птица начинает нетерпеливо бегать взад-вперед, недоумевая, почему же мужчина медлит.

Стоит только хозяину войти в дом, попугай немедленно прилетает к нему на руки, чтобы получить от своего лучшего друга порцию ласки.