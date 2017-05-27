Видеофакт: Трактора МТЗ танцуют балет 9 27.05.2017, 19:30

Семь тракторов танцевали под музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро».

Недавно трактора МТЗ изрядно наделали шуму и стали международным хитом. В разных уголках мира наблюдали за тем, как танцуют белорусские сельскохозяйственные машины, пишет onliner.by.

В понедельник Минскому тракторному заводу 71 год. В честь этого события руководство предприятия решило поздравить своих работников праздничным концертом и ставшим уже традиционным хореографическим выступлением тракторов. В этот раз удивлять зрителей будут двадцатиминутным шоу: покажут балетный дивертисмент.