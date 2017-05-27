Милиция устроила побоище при задержании в минском метро 27 27.05.2017, 20:29

Сотрудники милиции и метрополитена брутально задержали молодого человека на станции метро «Октябрьская».

Вероятно, скоро мы снова услышим, что независимые СМИ и блогеры «ведут информационную войну» против милиции. Что все на самом деле было не так, как на видео, а задержанный — «опасный рецидивист». И сотрудники милиции с ним обошлись настолько «корректно», насколько это возможно, рискуя своими жизнями, пишет belaruspartisan.org.

На опубликованной сегодня Татьяной Стрельниковой видеозаписи видно, как сотрудники милиции и метрополитена задерживают молодого человека на станции метро "Октябрьская" в минском метро. Его, лежащего, бьют кулаками в лицо, применяют к нему различные болевые приемы, в том числе становятся коленом прямо на шею. Тем не менее четверо сотрудников никак не могут с ним справиться, один из них истошно кричит кому-то: "Помощь, Гена!". И только вшестером они смогли его унести.

Пока точно неизвестно, что произошло, но девушка, которая снимает видео, говорит за кадром, что видела, как парень шел и никого не трогал, когда его стали задерживать.

Внимание: сцены насилия и нецензурная лексика.