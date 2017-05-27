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Социал-демократов всего мира призвали к солидарности с белорусскими политзаключенными

  • 27.05.2017, 22:26
Николай Статкевич

В Минске состоялось заседание исполнительного бюро Белорусской социал-демократической партии («Народная грамада»).

Об этом написал в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель БСДП («Народная грамада») Николай Статкевич.

«Рассматривались вопросы организационного строительства. Активистам бюро были представлены новые региональные лидеры «Народнай Грамады».

Также были рассмотрены итоги весеннего этапа кампании «Власть - народу!». Бюро поддержало решение Совета Белорусского Национального Конгресса о проведении 3 июля массовой акции в Минске.

Активисты бюро приняли обращение к братским социал-демократическим партиям других стран с призывом к солидарности в деле освобождения Сергея Кунцевича и других политзаключенных», - написал Николай Статкевич.


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