В Пермском крае разбился пикап с вахтовиками из Беларуси 2 28.05.2017, 17:56

3,276

Трое белорусов погибли, четверо пострадали.

27 мая в городе Березники Пермского края Российской Федерации произошла лобовая авария с участием пикапа Mitsubishi L200 и автобуса Уралкалия.

Информация об аварии появилась в сообществе "Типичные Березники". В комментариях к новости пользователи соцсети пишут, что пикап был на белорусских "номерах". О том, что погибшие, возможно, являются гражданами Беларуси, abw.by сообщил очевидец последствий этой страшной аварии. Пользователи соцсети говорят о трех телах, увиденных ими на месте аварии, предположительно все они - из пикапа.

Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором работники предприятия возвращались домой. Комментаторы отмечают, что не раз видели L200 в городе, его водитель отличался неспокойным поведением.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло 27 мая в 19.50 в городе Березники на улице Пятилетки. 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi L200 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом МАЗ. В результате ДТП водитель пикапа и два его пассажира 32 и 34 лет скончались на месте.

Еще двое пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Также травмы получили два пассажира автобуса, их доставили в больницу.

Как пишут пользователи соцсетей, погибшие были гражданами Республики Беларусь и приехали в Пермский край на вахту.

Как рассказал progorod59.ru коллега белорусов Юрий, мужчины 1,5 года в Пермском крае. Они работали на «Еврохиме» и соликамском «Уралкалие» вахтами по несколько месяцев. Совсем недавно они приступили к своей смене.

В аварии, кроме рабочих из Беларуси, пострадали и пассажиры автобуса: 57-летняя женщина и 36-летний мужчина. Они также в больнице.