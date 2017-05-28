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Координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля вызывают в Следственный комитет

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  • 28.05.2017, 22:45
Евгений Афнагель

Политику вручили повестку без указания дела, по которому требуют явиться.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь», одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгения Афнагеля вызывают 29 мая в Следственный комитет в Минске. Об этом Charter97.org рассказал сам Евгений Афнагель.

«Я получил повестку с требованием явиться 29 мая в 11:00 в Первомайское районное отделение Следственного комитета в Минске. Меня вызывают «для производства следственных и иных процессуальных действий» в качестве свидетеля. Дело не указано. Следователь - Стречень Алеся Борисовна. Больше никаких подробностей в документе не указано, а телефон Первомайского РОСК не отвечал сегодня», - рассказал координатор «Европейской Беларуси».

Напомним, что 12 мая в Следственный комитет по Бресту и Брестской области в качестве свидетелей по делу об «оскорблении Лукашенко» вызывали активистов «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо и его жену Полину Шарендо-Панасюк. Андрей Шарендо связал такое действия СК с давлением властей на активистов и руководство гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Евгений Афнагель принимал активное участие в событиях протестной весны 2017 года. Активист был арестован перед акцией 25 марта в День Воли, и отбыл под арестом 15 суток. За участие в акции 1 мая на Октябрьской площади в Минске политика вечером 3 мая похитили из его двора и тайно осудили на 15 суток административного ареста.


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