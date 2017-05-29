Топ-6 известных белорусских YouTube-блогеров 29.05.2017, 10:18

Самые популярные каналы, созданные белорусскими блогерами.

С каждым годом YouTube все больше становится конкурентом телевидения в Беларуси. Здесь можно смотреть то, что тебе нравится, да еще без цензуры. Несмотря на то, что видеоблогинг лишь развивается в стране, уже сегодня существует несколько известных белорусских блогеров, пишет nn.by.

1. Влад Бумага (1,6 миллиона подписчиков)

Бумага — настоящая фамилия блогера. Его YouTube-канал стал популярным благодаря двум видео, как выяснилось впоследствии, фейковым. Первое видео — ночь в аквапарке «Лебяжий». Это популярный жанр видео на YouTube, когда задачей блогера становится заночевать в каком-нибудь общественном месте — торговом центре, кинотеатре и т.д. Впоследствии зрители выложили скриншоты видео Влада, где были видны охранники аквапарка. Видео набрало 8 миллионов просмотров.

2. Приятный Ильдар (1,1 миллиона просмотров)

Секрет успеха Ильдара необъясним. Его первые попытки стать популярным видеоблогером были настолько неудачными, что он чуть ли не перестал этим заниматься. В основном контент канала составляют обзоры зарубежных фильмов и новостей, на которых можно «хайпануть». Поэтому очевидно, что большинство аудитории видэаблогера составляют россияне.

Вот и самое рейтинговое видео на канале Ильдара посвящено истории Дианы Шурыгиной:

В последнем видео Ильдар поразмышлял на тему плагиата на YouTube и в жизни:

3. Дима Ермузевич (677 тысяч подписчиков)

В 2011 году у Димы появился свой канал с развлекательным контентом, где во всех подробностях он рассказывал о своей жизни и танцевал с друзьями. И через 6 лет Дима не изменил формат своих видео, при этом просмотры и аудитория блогера только растут. Вот, например, совсем недавно Дима побывал моделью на Белорусской неделе моды:

А в начале года Дима накануне дня рождения записал видео, где рассказал о 18 вещах, которые он понял за 18 лет:

4. Юля Годунова (272 тысячи подписчиков)

Подруга Димы Ермузевича, она ведет свой видеоблог в аналогичном формате. Сама блогерша из Ельска (Гомельская область), но часто снимает видео в Минске и Гомеле. Вот и последнее видео Юля записала вместе с Димой:

Одно из последних видео Юля посвятила тому, как сделать суперкудри:

5. Masyaka Grand (920 тысяч подписчиков)

Видеоблогер Саня Мувер приближается к миллиону подписчиков на своем канале. Основной контент составляет обзор игр. Minecraft, GTA 5, SAMP — поклонникам этих компьютерных игр понравится контент видеоблогера. Этот видеоблогер прославился троллингом школьников в онлайн-играх. Он втирался к ним в доверие, а потом жестоко обманывал, что вызвало у школьников настоящую истерику.

К сожалению, почти в каждом видеоблоге присутствует нецензурная лексика.

6. Олег Нестеров (263 тысячи подписчиков)

«Кузовщик» из Бреста стал известен на YouTube благодаря лайфхакам в области кузовных работ. Олег хоть и самоучка, но достаточно хорошо разбирается в своем деле. А его советы помогают решать типичные проблемы автомобилистов. Одно из самых популярных видео на канале посвящено борьбе с коррозией:

В одном из последних видео блогер рассказывает, как защитить кузов от сколов: