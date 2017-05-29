Беларусь попала в топ-10 стран с самым низким рейтингом свободы СМИ

Беларусь попала в топ-10 стран с самым низким рейтингом свободы СМИ5
- 29.05.2017, 11:04
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Компанию белорусам составили Габон, Йемен и Конго.
Согласно рейтингу Американского института исследования социального мнения (Институт Гэллапа), Беларусь занимает 9-е место снизу в рейтинге свободы СМИ из 131 государства мира, пишет thinktanks.by.
Хуже, чем в Беларуси, дела с независмостью прессы обстоят лишь в Республике Конго, Йемене, Венесуэле, Украине, Габоне, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Мавритании.
Как отмечает Институт Гэллапа, результаты из Молдовы, Беларуси и Украины отражают текущее отсутствие журналистской независимости в большинстве стран бывшего Советского Союза.
Европейские страны доминируют в рейтинге доверия к СМИ. Более чем 90% жителей Дании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии и Швеции считаеют, что их средства массовой информации имеют много свободы. США отстоит от них чуть ниже в рейтинге, где в независимость СМИ верят 82% респондентов. В 2015 году такое доверие проявлял 81% опрошенных.
Результаты рейтинга основаны на телефонных опросах и интервью "лицом к лицу". Было опрошено примерно 1000 взрослых в возрасте от 15 лет и старше в каждой стране.
ТОП-10 стран с самым низким уровнем свободы СМИ
Молдова 35 %
Беларусь 32 %
Респ. Конго 30 %
Йемен 30 %
Венесуэла 29 %
Украина 29 %
Габон 29 %
Южный Судан 28 %
Демократ Респ. Конго 26 %
Мавритания 22 %