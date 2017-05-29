Лукашенко о параде на 3 июля: Средств на это жалеть не надо 37 29.05.2017, 12:48

Фото: AFP

Диктатор поручил убедить людей, что силовики не зря едят «военный хлеб».

Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад о проведении военного парада ко Дню Независимости, поручил организовать его на высоком уровне, передает БелТА.

«Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие, - сказал Александр Лукашенко. - Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб».

Как подчеркнул глава государства, народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении. «И увидеть лицо своих защитников, солдат Вооруженных Сил, - добавил он. - Не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС».

По мнению Лукашенко, на параде необходимо продемонстрировать современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране. «Меня беспокоит, что наши люди (не все, а значительная часть) не знают, чем живет гражданская Беларусь, что мы создаем даже в эти сложные, непростые времена. Ведь есть, что показать. И это надолго остается в памяти людей», - отметил Лукашенко.