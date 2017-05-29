Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга 3 29.05.2017, 13:58

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Евгений Афнагель

После весенних протестов лидеры и активисты «Европейской Беларуси» привлекли к себе особое внимание властей.

Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель заявил Charter97.org, комментируя сегодняшний вызов в Следственный комитет по Минску.

- Вчера вы получили повестку, предписывавшую явиться 29 мая к 11 часам в Следственный комитет по Минску. Чего именно хотели от вас в СК?

- Следователь Стречень Алеся Борисовна допросила меня в качестве свидетеля по уголовному делу по статье «Хулиганство» (статья 339 Уголовного кодекса Беларуси). Дело было заведено после забрасывания неизвестными здания БТ краской в июне прошлого года.

В кабинете следователя пришлось дать подписку о неразглашении, но в общих чертах о разговоре с ней рассказать могу, потому что вопросы, как ни странно, касались не только этого дела. Кроме разговора в рамках этого уголовного дела, было пару вопросов по поводу того, чем я занимался ранее, где работал во время нахождения за границей. Было также задано несколько вопросов относительно участия в различных акциях оппозиции. В первую очередь следователя интересовали акции протестной весны 2017 года.

- С чем связываете такое «внимание» к себе со стороны Следственного комитета?

- Весна 2017 года стала необычным явлением в нашей стране и оказалась полной неожиданностью для белорусского режима. Нужно понимать, что сейчас власти пытаются сбить протестные настроения. Придумывают фейковые уголовные дела, вызывают на допросы активистов и так далее.

На протяжении этой весны Белорусский Национальный Конгресс и «Европейская Беларусь» привлекли особое внимание властей.

Многие из моих друзей за это время провели за решеткой от 15 до 30 суток. Государственные СМИ обвинили лидеров «Европейской Беларуси» Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко в «подготовке массовых беспорядков».

12 мая в Следственный комитет по Бресту и Брестской области в качестве свидетелей по делу об «оскорблении Лукашенко» вызывали наших товарищей, активистов «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо и его жену Полину Шарендо-Панасюк. Андрей Шарендо связал такое действия СК с давлением властей на активистов и руководство гражданской кампании «Европейская Беларусь».

И сегодняшний вызов в Следственный комитет я расцениваю как еще одно звено все той же цепи. Это явная попытка запугать активистов «Европейской Беларуси» и БНК и заставить их отказаться от активной деятельности.

Одной из целей этой кампании властей является проверка нашей реакции. После каждого своего шага они смотрят на реакцию общества, действия правозащитников и международного сообщества. Власти смотрят, будут ли признаны политзаключенными люди, которые таковыми являются. Власти смотрят, будут ли введены против них санкции, будет ли давление Запада, какие-то громкие заявления.

И такие «точечные удары» служат тестом как для белорусского общества, так и для Запада: будут ли белорусы защищаться, поддерживать друг друга.

Если будут адекватные ответные действия, солидарность внутри Беларуси и международная, реакция правозащитников – все эти попытки режима провалятся.

Поэтому нам нужно быть готовыми защищать друг друга, добиваться освобождения политзаключенных, которые уже находятся в тюрьмах. Правозащитникам и странам Запада надо понять, с кем они имеют дело, занять принципиальную позицию и жестко реагировать на то, что происходит в Беларуси. Лучший ответ на репрессии - солидарность.

Напомним, что Евгений Афнагель принимал активное участие в событиях протестной весны 2017 года. Активист был арестован перед акцией 25 марта в День Воли, и отбыл под арестом 15 суток. За участие в акции 1 мая на Октябрьской площади в Минске политика вечером 3 мая похитили из его двора и тайно осудили на 15 суток административного ареста.