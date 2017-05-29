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Активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк переведена в статус подозреваемой

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  • 29.05.2017, 20:58
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ПОЛИНА ШАРЕНДО-ПАНАСЮК

Полина Шарендо-Панасюк рассказала о давлении властей на лидеров протестной весны.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк из Бреста переведена из статуса свидетеля в статус подозреваемой по делу вывешенного в Бресте баннера с надписью: «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ!», передает «Радыё Рацыя».

Этот перевод базировался на показаниях свидетеля - некоего Игоря Леонюка, который якобы плохо ориентировался, на какой улице он находился, на какой остановке, но Полину якобы точно узнал, так как у него фотографическая память. На опознании активистку посадили с двумя девушками - крашеными блондинками с длинными волосами, чтобы, так сказать, свидетель не ошибся, говорит Полина Шарендо-Панасюк.

- Это дело сфабриковано. Оно идет в одном русле с давлением на активистов «Европейской Беларуси». Можно предположить, что власти разработали операцию по нейтрализации активистов, лидеров протестных движений в ожидании осени 2017 года, - заявила Полина Шарендо-Панасюк.

По словам Полины Шарендо-Панасюк, силовики ищут различные зацепки, чтобы активистов к осени нейтрализовать. Полина отказалась свидетельствовать против себя по этому заказному политическому делу.

В феврале за антилукашенковский баннер возбудили административное дело. Затем его переквалифицировали в уголовное. Лингвистическая экспертиза установила, что надпись носит циничный, оскорбительные характер в адрес правителя.

Напомним, сегодня координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля также вызывали в Следственный комитет.

На завтра в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета вызывается также муж Полины Шарендо-Панасюк, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.


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