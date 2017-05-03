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Минский бармен рассказал о профессиональных секретах

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  • 3.05.2017, 10:24

Столичные питейные заведения хранят не мало тайн.

Бармен со стажем рассказал сайту belaruspartisan.org о специфике своей работы.

Молодой человек, который приземлился на противоположную в купе полку, был явно чем-то возбужден. Как выяснилось минуту спустя, пару дней назад он уже ехал в этом же вагоне и повздорил с проводником. Тем самым, который обслуживал наш вагон и сейчас. Причиной конфликта оказалось качество кофе, которое железнодорожный служащий подал моему соседу. Для подавляющего большинства из нас – это вовсе не причина, ведь вагон – не кофейня. Но только не для моего соседа, который, как позже выяснилось, долгое время работал официантом и барменом.

Валентин работал в Москве, Сочи, Краснодаре, хотя работу в России называет «шабашкой». Туда его приглашали по случаю и на короткий срок. В основном же трудился на родине.

- Не так давно вернулся из Туапсе, - рассказывает собеседник. - Там как раз перед моим отъездом состоялся прокурорский «сходняк». Собрались все прокуроры Краснодарского края на совещание по борьбе с коррупцией. Расположились в шикарном санатории. Среди обслуги значился и я. По этому случаю все воротилы местного туапсинского бизнеса пожертвовали для прокуроров кто что может. В смысле выпивки и закуски. Я в первый же день закинул к себе в машину ящик первоклассного виски…

- На чем бармены деньги делают? Недоливают? Разбавляют?

- Обижаешь!.. Не без этого, конечно, но здесь есть много тонкостей. Как ты думаешь, какой для нас самый доходный напиток?

- Наверное, марочный коньяк, дорогой ром, текила…

- Коктейль! - радостно воскликнул мой собеседник. - Любой дорогой коктейль - это золотое дно. Но это и искусство. Тут необходимо настолько грамотно собрать составляющие, чтобы даже знаток не заподозрил подмены. К примеру, в состав коктейля входит дорогой кубинский ром – 30 граммов. Проще всего его заменить дешевым. Я так и делаю. Но «кубинец» обязательно должен присутствовать. Хотя бы совсем в минимальных количествах. Для аромата. Дилетант, его отсутствия не заметит, а вот знаток…

Следом за коктейлями по прибыльности идет водка. Во-первых, это самый распространенный у нас спиртной напиток. Но разбавлять его совершенно ни к чему. Раньше самый простой способ заработать на водке – просто купить ее в магазине, а потом продать на работе с солидной накруткой. Но, когда наценку на нее в белорусских «кабаках» резко ограничили, появились иные способы.

- Подмена дорогой водки дешевой?

- Бывает, потому что наш человек в большинстве своем в водке ни черта не понимает, а только строит из себя тонкого ценителя. Помню случай, когда компания довольно солидных людей заказала «Финляндию». А у меня – страшная «запарка», «химичить» не было ни времени, ни желания. Наполнил я им графин оригиналом и передал через официантку. Та через пару минут возвращается. Говорит, что клиенты возмущаются, мол, водка местного разливая. И такая меня взяла злость!.. Налил им и на самом деле графин белорусской водки, отдал официантке. Она мне потом рассказала, что после первой дегустации водочные ценители сказали: «Ну это же совсем другое дело!».

- А официанты на чем в основном зарабатывают?

- Лично у меня главной статьей дохода были чаевые. И в этой ситуации уже не столько от тебя зависит, сколько от клиента. От толщины его кошелька и щедрости. Как-то обслуживал за обедом двух видных персон. Шеф сразу предупредил, кто они такие. Один, помнится, был директором крупного столичного предприятия, второй – чиновник из высшего эшелона, я его по телевизору часто видел. Сделали заказ, кушают, общаются… А когда трапеза закончился, чиновник заторопился. Попросил директора расплатиться, а мне на «чай» оставил 100 долларов. Кстати, бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу Саша Хацкевич к нам в заведение частенько захаживал и тоже всегда оставлял официанту сто долларов чаевых.

- А вообще, известных людей часто приходилось обслуживать?

- Приходилось, но не очень часто. Кстати, однажды в кафе, где я работал, пришли серьезные люди в штатском и заменили на одном из столиков столовый набор – солонку с перечницей. Шеф сказал нам, что это спецслужбы установили «прослушку». Но уже вечером выяснилось, что этот столик был зарезервирован для белорусских оппозиционеров. Те сразу «просекли» что к чему и устроили скандал, который бурно освещался СМИ. Подмена на их столике была видна любому даже издалека, настолько приборы отличалась от своих аналогов на других столиках. А официанты что тогда могли сделать? Мы – люди подневольные. Правда, каждый со своим умом…

На прощанье я спросил у бармена, что нужно знать простому смертному, чтобы не быть обманутым в баре его коллегами? «Нужно просто бросить пить», - рассмеялся мой новый знакомый.


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