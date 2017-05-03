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Жители Нью-Йорка устроили акцию в поддержку Naviband

  • 3.05.2017, 11:14

К флешмобу присоединятся белорусские диаспоры из Флориды, Катара и Испании.

Накануне «Евровидения» белорусы из разных стран земли устроили интернет-флешмоб под названием #АдгукнісяіДалучыся в поддержку группы Naviband.

В течение нескольких дней в социальных сетях будут появляться видео-перфомансы с записанными кавер-версиями песни «Гісторыя майго жыцця».

Первыми свое видео прислали tut.by белорусы из Нью-Йорка. Продюсер — Миша Ковко, видео: Владимир Толкачев и Валерий Руднев.

Свое участие уже анонсировали представители белорусской диаспоры из Майами (Флорида, США), Дохи (Катар) и Мадрида (Испания).


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