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На выезд из Беларуси стоит почти три сотни фур

  • 3.05.2017, 11:46
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Только в пункте пропуска Каменный лог стоит 180 грузовиков.

На выезд из Беларуси в 10 часов 3 мая стояли почти три сотни фур. На белорусско-литовской границе больше всего их было в пункте пропуска Каменный Лог — 180, сообщает сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.

В Котловке насчитывалось 50 грузовиков, в Беняконях — 51. На белорусско-латвийской и белорусско-польской границах не было очередей.

Очередь легковых автомобилей на выезд из нашей страны была только в пункте пропуска Каменный Лог. В 10.00 там их стояло 45.


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