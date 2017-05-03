Бывший офицер КГБ раскрыл схему незаконной контрабанды нефти из Беларуси 18 3.05.2017, 14:07

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Стало известно, как Лукашенко и его чиновники незаконно наживаются на российской нефти.

Документы, полученные в распоряжение шведского Radio's Ekot свидетельствуют, что правительство Беларуси способствовало контрабанде нефтепродуктов через свою страну.

Charter97.org приводит перевод репортажа шведского радио.

Правительство Беларуси сознательно обеспечило возможность контрабанды нефтепродуктов через свою страну. Документы, которыми располагает шведская радиостанция Ekot свидетельствуют, что правая рука Александра Лукашенко вице-премьер Владимир Семашко, лично прилагал усилия для осуществления контрабанды.

– Это коррупция на самом высоком уровне государства, ущемляющая экономику страны. Речь идет о высших должностных лицах правительства, которые защищают тех, кто занят в этой афере, – говорит Андрей Молчан, который десять лет проработал в КГБ, белорусской спецслужбе.

Документы, находящиеся в распоряжение Ekot, были получены из материалов расследования по контрабанде нефтепродуктов в Западную Европу.

Это была простая схема. Беларуси разрешили покупать бензин и нефть из России по льготной цене, но, продавая нефтепродукты в ЕС, она должна была заплатить налог в России. Чтобы избежать налогов, компания-экспортер перемаркировывала нефтепродукты и вывозила их за пределы страны по подложным документам.

– Таким образом в год границу пересекали тысячи тонн, – говорит Андрей Молчан.

Документы, раскрывающие контрабанду, получены в результате расследования, проведенного белорусскими таможенниками в 2007 году, когда Беларусь и Россия согласовали таможенный сбор за экспорт нефтепродуктов из российской нефти.

Документы показывают, что белорусские таможенники остановили поезд, перевозивший нефтепродукты, которые, как они подозревали, были перемаркированы в беспошлинные присадки к смазочным маслам с целью избежать уплаты налога (код продукта 3811).

Таможенными службами были взяты образцы содержимого товарного поезда и отправлены в лаборатории Беларуси и России для анализа.

Во всех лабораториях результат был один и тот же: груз был ложно маркирован, так как он должен был иметь маркировку как нефтепродукт (код 2710) и подлежать таможенной оплате.

Таможенное расследование показало, что из страны было вывезено по меньшей мере 19 000 тонн нефтепродуктов.

– Это многомиллионные потери страны от налоговых поступлений, - говорит бывший сотрудник КГБ Андрей Молчан, который сейчас находится в Швеции и просит политическое убежище.

Согласно результатам расследования, нефтепродукты отправлялись в порты Эстонии. По результатам расследования, проведенного таможенными органами Эстонии для своих белорусских коллег, груз снова получал новую маркировку, на этот раз верную (2710). При отправке в Антверпен, Бельгия, в накладной он был описан как «российский неэтилированный бензин».

Россия неоднократно обвиняла Беларусь в контрабанде продуктов, изготовленных из российской нефти. В 2012 году Россия утверждала, что Беларусь обманула её на сумму более 1 миллиарда долларов, перемаркировывая такие нефтепродукты как ацетон и другие растворители, не предусмотренные налоговым соглашением с Россией.

Александр Лукашенко опровергал российские обвинения. И никаких доказательств не было представлено. Но документы шведского радио свидетельствуют о том, что политическое руководство Беларуси сознательно санкционировало контрабанду с 2007 года.

Лукашенко вмешался, когда товарные поезда были остановлены белорусскими таможенниками, и поставщика могли бы обвинить в экспорте нефтепродуктов по подложными документам.

После того, как экспортная компания обратилась к Лукашенко, он поручил заместителю премьер-министра Владимиру Семашко изучить этот вопрос.

Шведское радио Ekot прочитало переписку Владимира Семашко с таможенными органама.

Из неё следует, что из Таможенного комитета написали письмо заместителю премьер-министра и предъявили ему доказательства того, что имела место контрабанда. Заключение таможенного органа было предельно ясным: нефтепродукты были незаконно перевезены по фальшивым документам.

Владимир Семашко игнорирует этот вывод. Напротив, проигнорировав информацию с таможни и из нескольких лабораторий в разных странах, он заявляет, что всё было честно и открыто. И никаких пошлин платить не требуется.

Он также пишет, что таможенным органам не следовало отправлять образцы в российскую лабораторию. Он говорит, что они должны были провести тесты в белорусской военной лаборатории.

В письме Владимир Семашко пишет, что военная лаборатория пришла к выводу, что это не те нефтепродукты, которые должны облагаться пошлиной Россией.

Но Ekot видел отчет из той же военной лаборатории. Он показывает, что их заключение было точно таким же, как и у всех остальных, что это те самые нефтепродукты, которые должны были облагаться налогом.

Это письмо, адресованное Александру Лукашенко, подписано заместителем премьер-министра Владимиром Семашко.

– После этого они перестали конфисковывать товары, перевозимые поездами, им разрешалось пересекать границу. Вполне возможно, что это продолжается и по сей день, - говорит Андрей Молчан.

Шведское радио показало ряд документов, о которых идет речь, аналитику Войцеху Конончуку из польского Центра восточных исследований (OSW) в Варшаве. Он изучал торговлю нефтью в течение десяти лет, уделяя особое внимание России и Беларуси.

– Я думаю, что документы, которые вы мне показали, не только очень интересны, но и ясно показывают, что была, вероятно, незаконная схема торговли бензином, в которой были задействованы белорусские власти.

Эксперт считает, что, вероятнее всего, вице-премьер действует по приказу Лукашенко.

– Он попросил своего подчиненного Семашко что-то быстро сделать с этой проблемой.

Войцех Конончук считает, что документы говорят о том, что политическое руководство Беларуси принимало участие в контрабанде.

– Существует четкое доказательство того, что вице-премьер Семашко был заинтересован в закрытии расследования по этой схеме. Таким образом, это подтверждение того, что очень важные чиновники были вовлечены в эту схему, говорит он.

Его вывод заключается в том, что вице-премьер Семашко и другие влиятельные люди в Беларуси по этой схеме получали личную прибыль.

– Я бы сказал, незаконную прибыль. Потому что из документов, которые вы мне показали, четко видно, что вице-премьер Семашко прекрасно понимал смысл этой схемы и что она является незаконной по белорусскому законодательству.

С этим согласен и бывший сотрудник КГБ Андрей Молчан.

– Это просто коррупция на самом высоком уровне государства, что вредит экономике страны. Речь идет о высших должностных лицах правительства, которые защищают тех, кто занят в этой афере, – говорит Андрей Молчан.

Если бы нефтепродукты были легально экспортированы прямо из России, минуя Беларусь, экспортер был бы вынужден платить полный тариф. Продавая их через Беларусь и ложно обозначая продукты как беспошлинную добавку (антидетонационную присадку), компании и люди на руководящих должностях делили деньги, которые были бы уплачены в виде сборов.

Как бывший сотрудник КГБ Андрей Молчан, так и аналитик Войцех Конончук убеждены, что российские интересы также учтены в контрабандной схеме.

– Это уже другое дело, потому что теперь можно предполагать, что эта нелегальная прибыль была разделена представителем политической правящей элиты Беларуси и российскими компаниями, – говорит Войцех Конончук.

– Бензин – русский. Таможенная пошлина на экспорт из России в ЕС такая же, как на экспорт из Беларуси в ЕС, поэтому, если делать все честно, то вообще не нужно проходить через Беларусь, - говорит Андрей Молчан.

Шведское радио Ekot попросило комментарий у вице-премьера Владимира Семашко и Александра Лукашенко, но они не ответили.