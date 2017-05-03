В Бресте рекламируют «НаБерлинки» 12 3.05.2017, 16:42

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В одном из брестских супермаркетов прилавок с сосисками «Берлинки» «украсили» рекламой.

Реклама должна призывать почитателей Победы во Второй мировой войне к покупке товара, передает «Белсат».

На специальной табличке около сосисок написано: «Все на Берлинки!», а рядом изображены стрелки, как на картах, которые показывают перемещения войск.

В соседней Польше под брендом «Берлинки» выпускают популярные сосиски высшего сорта. Однако эти изделия, также, как и белорусские, не имеют никакого отношения к Берлину. Название придумали по аналогии с «франкфутерками» – тонкими короткими сосисками, которые производили во Франкфурте и традиционно подавали горячими.