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Фотофакт: В Бресте выпустили «носки победителей»

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  • 3.05.2017, 20:34
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Фото: «Белсат»

К 9 мая Брестский чулочный комбинат выпустил партию сувенирных носков с эмблемой Брестской крепости.

На банке написано «Носки победителей» — победа будет за нами. Комбинат выпустил 3000 таких банок. В витрине фирменного магазина новая партия рекламируется в сочетании с георгиевской лентой, передает «Белсат».

Брестский чулочные комбинат удивляет не в первый раз. Впервые носки в банке предприятие выпустило к 23 февраля и посвятило их настоящим брутальным мужчинам. Чуть позже предприятие сделало банки с тремя носками, посчитав, что третий носок никогда не лишний.

Сегодня торговая сеть «Алми» призвала воевать при помощи сосисок.


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