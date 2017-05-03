Фотофакт: В Бресте выпустили «носки победителей» 9 3.05.2017, 20:34

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Фото: «Белсат»

К 9 мая Брестский чулочный комбинат выпустил партию сувенирных носков с эмблемой Брестской крепости.

На банке написано «Носки победителей» — победа будет за нами. Комбинат выпустил 3000 таких банок. В витрине фирменного магазина новая партия рекламируется в сочетании с георгиевской лентой, передает «Белсат».

Брестский чулочные комбинат удивляет не в первый раз. Впервые носки в банке предприятие выпустило к 23 февраля и посвятило их настоящим брутальным мужчинам. Чуть позже предприятие сделало банки с тремя носками, посчитав, что третий носок никогда не лишний.

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