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Начальник Ветковского РОВД уволен за то, что ударил несовершеннолетнего

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  • 30.05.2017, 11:09

По факту происшествия проводится проверка.

По неофициальной информации, начальник Ветковского РОВД уволен из-за того, что ударил несовершеннолетнего.

Как стало известно tut.by, инцидент случился в апреле в нерабочее время. Подросток стоял в компании и на замечание правоохранителя ответил грубостью, и тот ударил его.

«Начальник Ветковского РОВД уволен», — подтвердили журналистам в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, но не стали комментировать причины расторжения контракта.

«Следователи УСК по Гомельской области разбираются в обстоятельствах конфликта, произошедшего в городе Ветка между неработающим местным жителем 1979 года рождения и несовершеннолетним 2001 года рождения. В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление объективной картины произошедшего», — сообщили в отделе информации и связей с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета.

Известно, что назначены экспертизы, чтобы выяснить, в каком состоянии находились участники конфликта.


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