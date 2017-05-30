Следственный комитет раскручивает лозунг про Лукашенко 2 30.05.2017, 15:37

Фото: «Белсат»

Непонятно, чего добиваются сотрудники Следственного комитета, возбуждая уголовное дело за лозунг «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ!».

Сфабрикованное властями дело об «оскорблении» Лукашенко в Бресте обрастает все более фантастическими подробностями.

Об этом Charter97.org рассказал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо.

- Чем закончился ваш вызов в Следственный комитет по Бресту и Брестской области?

- Как и ожидалось, меня, как и мою жену Полину Шарендо-Панасюк, перевели в статус подозреваемого по делу об «оскорблении» Лукашенко.

Сразу хочу сказать, что это дело обрастает все более фантастическими подробностями. В этой фальшивке от властей становится все больше нелепых нестыковок. Так, нас с женой вроде бы подозревают по одному и тому же делу, но сегодня вдруг оказалось, что я «оскорблял» Лукашенко 16 февраля, а моя жена – 17 февраля. Причем делалось это якобы нами с помощью одной и той же растяжки в одном и том же месте. При этом «свидетель» заявил, что растяжку я вывешивал якобы сам. Теперь непонятно – мы по одному делу подозреваемые или по разным?

Впрочем все по порядку. В кабинете следователя уже находился тот самый лжесвидетель, иначе назвать его не могу, который вчера оговорил и мою жену – Игорь Леонюк. Также туда пригласили студентов из общежития, которое находится по соседству. Они были лет на 10-15 меня младше и совершенно другой комплекции.

Тем не менее «свидетель» сразу же заявил, что «опознал меня по щетине» и что это якобы я сам «вывешивал» и сам «фотографировал» растяжку «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ!».

Игорь Леонюк, который давал показания против семьи Шарендо

Фото: vk.com

Дальше он начал путаться в датах. Первоначально предполагалось, что я якобы «вывесил» этот баннер 17 февраля. На вопрос следователя, чем я занимался в этот день, я искренне ответил: был на Марше рассерженных белорусов в Минске. После этого «свидетель» начал утверждать, что видел, как я «вывешивал» эту растяжку 16 февраля. И так это и пошло в дело, в котором я уже стал фигурировать как «подозреваемый». Просто смешно становится от того, как они на ходу начали переделывать это «дело».

После этого следователь предложила мне сдать эпителий на экспертизу, от чего я отказался.

- Как вы прокомментируете действия Следственного комитета?

- Я прямо в кабинете заявил следователю, что считаю это дело политическим и у меня вызывают смех методы, которыми они его фабрикуют.